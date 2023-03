Les tocó empezar a pagar prestaciones ¿Se viene el adiós de Rappi?

.Publicidad.

Rappi, la empresa de domicilios más grande Colombia, se encuentra en una encrucijada. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, presentó un proyecto de reforma laboral que, entre otras cosas, regula el trabajo a través de plataformas digitales. Este, en su artículo 29, especifica que este tipo de empresas deberán asegurarse de que sus trabajadores, autónomos o no, estén afiliados a la seguridad social y, en todo caso, asumir el costo de los aportes. ¿Qué tipo de trabajadores entran en esta categoría? Los Rappitenderos.

Desde la empresa han pegado el grito en el cielo asegurando que de ser así, ya no tendrían la capacidad de pagarles a quienes hacen el trabajo de llevar los domicilios y el negocia sería francamente insostenible. De igual manera, ellos están convencidos de que las condiciones en las que tienen a sus trabajadores son buenas, pero ya son muchos los casos de Rappitenderos que denuncian tratos deplorables.

A través de redes sociales muchos usuarios se han encargado de recordarle a Rappi y a los defensores de su modelo que, si una empresa no está dispuesta o no está en la capacidad de tener a sus empleados bajo unas mínimas condiciones de dignidad, tal vez lo mejor es no ser empleador.

– ¡Van a acabar con los 150 mil empleos que genera Rappi! – Y si son empleos, ¿entonces por qué no tienen prestaciones? – Es que no son propiamente empleos… pic.twitter.com/VOAfxDBRB1 — Richie (@melisMatik) March 18, 2023

De igual manera, algunos Rappitenderos han salido a la calle, pero para protestar en contra de la misma reforma, ya que temen que más que mejorar sus condiciones, temen que ponga en riesgo sus trabajos y, por ende, sus fuentes de ingresos.

#BOGOTÁ| A esta hora (3:21 pm) cerca de 30 rappitenderos se manifiestan en contra de la Reforma Laboral, recién radicada en el Congreso. Avanzan por la carrera séptima con calle 72. Se generan algunos trancones. @CaracolRadio @BotteroJuan95 pic.twitter.com/9rLWEhbsmd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2023

