¿Le volvieron a romper el corazón a Sara Corrales?

La ausencia de su novio en redes sociales indicaría que ya no hay boda después de una soñada pedida de mano en Europa

Desde el escarnio público de hace más de una década por su amorío con el actor casado Robinson Díaz, la actriz ha mantenido sus relaciones íntimas lejos de la farándula. En 2014 hizo parte del elenco de El Señor de los Cielos, grabada en México y desde entonces se radicó en el país centroamericano, donde por fin había encontrado el amor desde el año pasado a sus 35 años de edad. Rafael Gutiérrez es el mexicano que la actriz mostró con amor en sus redes sociales, con quien recorrió gran parte de Europa y anunció su compromiso a inicios de este año. El año pasado hasta lo había presentado a su familia además de recorrer paradisiacos paisajes colombianos.

A inicios del 2022, la paisa volvió a ser noticia por presumir en sus redes sociales su compromiso con su novio mexicano con el que llevaría más de un año de relación. Exactamente, el hombre le pidió matrimonio el 24 de febrero mientras recorrían juntos Madrid. La situación ahora, tres meses después, podría ser totalmente diferente. Justo la publicación donde se ve al hombre de rodillas y ella mostrando el anillo de compromiso, ya no aparece en sus redes sociales. De hecho, la única foto que hay de él es en una galería de varias fotos que la actriz no pudo eliminar de su usuario. Hecho que aunque para muchos no signifique nada, para otros podría ser el fin del amor que le dio una esperanza a la colombiana.

