Le vieron cara de mula: a Yina Calderón le confundieron su cola con droga

Durante mucho tiempo la ex Protagonista de Nuestra Tele habló en sus redes sociales de su viaje soñado a Cuba, la espera terminó pero su entrada al país no fue tan soñada como lo imaginó. “Pasa que llegué a Cuba contenta, amañada, nuevo horizonte, nuevas cosas, nuevas situaciones, cuando de pronto me pasan por todos los filtros y me dicen: ‘Venga para acá, pase por rayos X’” dijo Yina Calderón a sus seguidores.

Junto a su hermana, las autoridades cubanas las detuvieron por dos horas y las mujeres no dudaron en acatar las solicitudes de la policía. Al parecer, los agentes no dejaban de repetir que en el cuerpo de la dueña de fajas detectaban sustancias prohibidas. “Pasé por rayos X y, como ustedes saben que sufrí de los biopolímeros, obvio me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo le expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarle la cicatriz”, dijo Yina, sin embargo también se fijaron en su faja la cual casi dañan por querer encontrarle algo que ella no cargaba.

