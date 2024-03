¿Le quedó grande a Audifarma la entrega de los medicamentos a los usuarios de Sanitas?

El 2022, Audifarma, empresa creada en 1996 por el médico pereirano Giovanny Mesa, lo cerró como la empresa más grande e importante del Eje Cafetero y con bastante diferencia. La cadena de droguerías entonces obtuvo unos ingresos operacionales superiores a los $3,4 billones, lo que le alcanzó para estar incluso entre las 50 empresas más grandes del país.

En 2023 parecía que iban por la misma senda e incluso, antes que terminara el año, recibieron una muy buena noticia cuando Sanitas, la segunda EPS más grande del país, solo por detrás de Nueva EPS, decidió confiar en ellos para distribuir los medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esto se dio después de que la cadena de farmacias Cruz Verde rompiera relaciones con la EPS de capital español por una presunta deuda que ascendía a los $ 400.000 millones.

Sin embargo, el 2024 lo han comenzado con el pie izquierdo. Así como desde noviembre Audifarma es la encargada de dispensar los medicamentos de la EPS Sanitas, se conoció que a partir de ahora dejaron de ser los elegidos por la EPS de Compensar para llevar a cabo esa labor en Bogotá y en el Departamento de Cundinamarca, donde serán reemplazados por la también pereirana Edevisa.

De igual manera, están presentando problemas con la distribución de medicamentos en varias regiones del país, lo cual ha desencadenado decenas de quejas de usuarios que terminan haciendo horas de fila y de estar sentados en una sala de espera para, en muchas ocasiones, no poder conseguir el fármaco que necesitaban.

Llego a las 11 am a @Audifarma_SA tomo el turno 327, no funcionan las pantallas, averiguo en que numero van y me dicen que en el 160, el local a reventar, calculo entonces que me atienden a las 5 pm pero averiguo por las dudas si hay el medicamento que necesito y no hay.