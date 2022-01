Le ofrecieron 500 mil dólares a La Liendra para dejar de ser feo

.Publicidad.

“Me ofrecieron mucha plata por operarme. Me habló un doctor de Estados Unidos y me ofreció un platal por dejarme operar mi nariz y mis orejas” así inició Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en sus redes sociales para contarle a sus seguidores la historia que también lo dejó sorprendido. Según su relato, un médico reconocido lo buscó hace tres años durante un evento, le ofreció regalarle una operación sin ningún costo extra, pero el joven lo rechazó.

“No pasó nada, no volví a saber nada, pero el publicista del doctor me volvió a hablar hace tres días, qué llamada tan asombrosa, me dijo que el doctor quería hacerme un cambio extremo en las orejas y nariz: si te interesa él está dispuesto a pagarte, me ofrecieron 300 mil dólares por operarme, casi mil millones de pesos” dijo sorprendido el pereirano que recibió otra propuesta “el man me dijo listo, te hago otra propuesta: le subió a la vuelta, el man me ofreció 500 mil dólares, casi dos mil millones de pesos” contrairo a lo que muhcos harían o pensrían, el influencer se volvió a negar y explicó sus razones.

“No me interesó, para mí el 50% de La Liendra es que yo soy feo y me amo, me reconocen tal y como soy, no me interesa ser bonito. Con mi cara y mi Instagram he hecho más de dos millones de dólares entonces para qué vender mi dignidad e imagen por plata si sé que por plata voy a tener” finalizó Mauricio Gómez que hasta dejó un mensaje de amor propio a sus seguidores.

