¿Le lloró para que bajara el video?: J Balvin se le humilló a Residente

.Publicidad.

Con una llamada y varios mensajes J Balvin, cuestionado por el boicot que propuso a los Latin Grammy en donde se homenajeará a Rubén Blades y que él consideró no estar a la altura porque no tuvo las nominaciones esperadas, el reggetonero paisa buscó convencer a Residente que bajara el video en donde destruía su música y la comparaba, nada más y nada menos, que con un carrito de perros, música chatarra, casi que desechable.

La reacción de Balvin fue poner un perrito de perros en su cuenta de Instagram y dejar que personas cercanas al antioqueño, como su propio padre, salieran a defenderlo. Esto molestó al boricua quien en aireada reacción respondió de esta forma en redes sociales: "Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes Respeto tu opinión. ¡Qué más falso escribirme una p***** por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú".

-Publicidad.-

En Colombia los que salieron a defender al cantante con mayor ahínco fueron los sectores cercanos al uribismo, desde periodistas hasta políticos como el propio precandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga quien salió con perro caliente en señal de apoyo al paisa. Este es el nuevo video de René

Ya vieron la nueva respuesta de Residente a J Balvin? Si en la anterior lo mató, en esta lo resucitó y lo volvió a enterrar. pic.twitter.com/t6dsKGOrBo — Físico Impuro (@FisicoImpuro) October 3, 2021

Publicidad.