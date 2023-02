El delantero compartió en sus redes el manicure y pedicure que se hizo en honor al Once Caldas. Lejos de recibir aplausos, la mayoría se rió y hasta lo insultó

Uno de los jugadores que más da de qué hablar en el fútbol colombiano es Dayro Moreno. El delantero del Once Caldas no oculta su desaforada vida llena de rumbas y celebraciones, sino que también hace públicas sus excentricidades a través de sus redes sociales. La última de ellas fue el diseño que se hizo en las uñas, y por el que, contrario a ser felicitado, recibió más palo que nunca.

Y es que fue en una de sus historias donde el delantero mostró cómo le quedó el manicure y el pedicure después de ir al salón de belleza. Con un diseño multicolor, Dayro Moreno hizo gala de su número, el 17; además de homenajear a su actual club haciéndose el escudo del Once Caldas en uno de sus dedos. Los comentarios no se hicieron esperar; y aunque hubo varias personas que aplaudieron su valentía, otros no tuvieron piedad con las burlas.

"¿Es en serio? Gata salvaje", "A dairon le gusta el ron y el roscón", "Eso pasa cuando alguien de mal gusto tiene plata, se hace unas estupideces" o "Cómo han cambiado los tiempos... desde cuándo los hombres se pintan las uñas" fueron algunos de los mensajes al goleador, quien quedó muy contento con el trabajo que le hizo su estilista.

No es la primera vez que Dayro Moreno se pinta la uñas. En su paso por el Bucaramanga, en reiteradas ocasiones también se hizo algunos diseños. Eso sí, no lo habian puesto en el ojo del huracan como sí ocurrió en esta ocasión.