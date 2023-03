¿Le gusta el bicho? Ahora puede tenerlo hasta en la Libreta Militar

En Colombia sacar la Libreta Militar puede llegar a ser una experiencia bastante traumática. Se trata de un proceso tedioso desde la obligación de presentarse al batallón hasta la subida de documentos y, por supuesto, el pago que no suele ser ni mucho menos barato.

Todo lo que conlleva la Libreta puede llevar a las personas a experimentar situaciones incómodas. Por ejemplo, algunas empresas, en pleno 2023, siguen dejando de contratar trabajadores por no tener definida su situación militar. Pero lo que le pasó a un usuario de Twitter ya raya en lo absurdo.

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT

— David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023