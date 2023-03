.Publicidad.

En Colombia han sido varias las actrices que han decidido intentar brillar en Hollywood con su talento para actuar. Un claro ejemplo de esto es Sofia Vergara, quien ciertamente logró posicionarse como ninguna otra en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de ella, también han sido muchas las mujeres que terminan siendo un total fracaso al intentar brillar en Hollywood. Una muestra de esto han sido las exreinas Paola Turbay y de igual forma, la exreina Carolina Gómez, quien nunca logró su objetivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por carogomezfilm (@carogomezfilm)

-Publicidad.-

Por su parte, Paola Turbay logró trabajar en algunas series como True Blood, Killer Women, Royal Pains y Californication. Aunque llegó a tener un protagónico allá, finalmente este nunca terminó dándose debido a una huelga de guionistas en el año 2007. Por el lado de Carolina Gómez llegó a suceder algo muy similar. Y es que, la Virreina Universal había sido la actriz escogida para ser la protagonista de la película The Chosen One, la cual terminó envuelta en líos legales y nunca se estrenó en cine.

|Le puede interesar Paola Turbay, Jorge Enrique Abello y muchos más: Las estrellas que revivieron a RCN en Ana de nadie

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por carogomezfilm (@carogomezfilm)

De igual forma participó en la película The Effects of Blunt Force Trauma, la cual fue rodada en Colombia, donde trabajó con actores reconocidos. Aún así, el deseo por brillar en el salvaje mundo de Hollywood, no prosperó al igual que sucedió con Paola Turbay. Eso sí, Carolina Gómez llegó a tener participación en varias novelas y series estadounidenses, aunque a la hora de la verdad, parece ser que a la mujer le va mucho mejor en Colombia; tristemente, la última novela donde actúa, no ha tenido los resultados esperados.