Le aplicaron silicona para pegar vidrios en las nalgas

Héctor Sarasti

octubre 24, 2022

El drama que vive la conocida guacharaquera vallenata, Diva Quintero, por culpa de la aplicación en sus nalgas de silicona líquida para pegar vidrios no tiene antecedentes en Colombia.

En Cali, un esteticista la engañó "para que se viera más bella" aplicándole el biopolímero que, primero, le produjo dos infartos y, después, le dejó graves secuelas.

Aunque la ‘cirugía de garaje’ fue hace más de 13 años, Quintero permanece en su casa de Valledupar sufriendo aún las consecuencias de esa irresponsabilidad que por poco le cuesta la vida.

Haciendo esfuerzos, rifas y todo lo que ha estado a su mano ha logrado operarse tres veces con el fin de quitarle la silicona que se le alojó no solo donde se la aplicaron sino también que migró en su cuerpo, entre otros sitios, a sus huesos. Algo que la mantiene postrada en una cama a la espera de una solución.

"A mi me dijo ese sujeto que era una supuesta vitamina que tonificaba los glúteos, pero después me enteré de que era, ni más ni menos, que silicona con la que pegan los vidrios en la casa", le dijo Diva Quintero al periodista Héctor Sarasti del programa Testigo Directo de Rafael Poveda quien la entrevistó en su lecho de enferma en la casa donde permanece recluida en Valledupar, ciudad del norte de Colombia, capital del departamento de Cesar.

Y prosiguió: "me duele mucho, no puedo muchas veces hacer mis actividades, no puedo usar bluyines, no puedo hacer casi ni deporte, los muslos permanecen muy morados y a la fecha ya me han hecho tres cirugías y persiste el dolor y el fastidio, no estoy tranquila aun cuando ría", dijo esta mujer madre de una hija adolescente.

Del procedimiento hecho hace una larga década recuerda que "me inyectó en cada glúteo 10 centímetros de algo que me adormeció esa parte, luego me inyectó la silicona, ahí empecé a sentir un calor en todo todo el cuerpo y se me adormeció todo.

Yo no escuchaba, la lengua me pesaba, no podía hablar, los ojos totalmente perdidos. Yo le hacia señas que llamara una ambulancia, que parara de hacer lo que estaba haciendo pero no me hacía casa, seguía inyectándome", explicó.

De esos momentos amargos recordó que "de repente sentí que me fui por un túnel blanco, ahí yo comencé a orarle a Dios. Le dije que me perdonara, porque había sido engañada, que yo tenía una hija y que yo no quería dejarla sola, que no me llevara".

Diva dice que de ahí en adelante su vida ha sido una tortura. Tres veces por el quirófano. Y graves secuelas sicológicas. Dijo que "muchas veces he tenido que callar mi dolor porque lo veo muy personal, me da hasta pena", dijo a Sarasti.

Indicó "la primera cirugía y segunda cirugía me las hicieron con un aparato que supuestamente extrae en biopolímero, pero realmente empeore. No sirvió para nada".

La tercera cirugía me la hizo el doctor Carlos Cantillo, en Valledupar. Por la complejidad del procedimiento requiere una cuarta cirugía. De acuerdo a lo establecido por Testigo Directo, el galeno no le cobró esa intervención por un asunto humanitario, pese al elevado costo que pueden tener este tipo de procedimientos.

"Si logro la meta de reunir ese dinero para mi cuarta cirugía, ya llegó casi a un 90 por ciento de sentirme curada. Yo le agradezco a todos los que me han ayudado", dijo Quintero al conocido programa de televisión.

La hija de Quintero Vanessa Otálora, le pidió a todas las mujeres que le digan no a los biopolímeros. "Mírense en el espejo de mi madre para que no las engañen".

La joven aseguró que el cuadro sicológico de su madre es duro por lo que le ha tocado vivir y ella ha sufrido demasiado porque han sido cosas muy dolorosas "Yo desde que era niña he sido testigo de todas esas cosas que le han venido sucediendo a mi mamá y por eso pidió el apoyo de las personas".

"Uno como hijo también sufre al ver a su madre en un cuarto, encerrada, sin poder salir, sin autoestima", anotó la adolescente. "Pero lo mas duro es no poder ayúdala, ni con medicamentos, ni con dinero para que se pueda hacer su cirugía".

"No hemos tenido el apoyo de casi nadie, solo de Dios", dijo la joven.