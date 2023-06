¿Laura Sarabia tenía chuzada a Vicky Dávila?

Cinco minutos después de entrevistar a la ex esposa del hijo de Petro, la mano derecha del presidente la llamó a decirle que ya sabía. ¿Casualidad?

No pasa una semana de este gobierno sin que le estalle un escándalo. Esta ha tenido de protagonista a la todopoderosa jefa de gabinete, Laura Sarabia. Después de que la revista Semana comprobara que a la ex niñera de ella y de Armando Benedetti le habían aplicado el método del polígrafo, y que la revista Cambio comprobara que la habían chuzado, la periodista Vicky Dávila contó en Twitter que, pocos minutos después de que hablar con Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, y le contara los torcidos del delfín, Laura Sarabia llamó a la directora de Semana y la interpeló:

-Hiciste una entrevista

A lo que Vicky contestó

-¿Y usted cómo sabe?

Pero Sarabia le respondió con un lacónico: “En Barranquilla todo se sabe”.

En este trino Vicky deja el espacio a la duda. ¿Hasta qué punto este gobierno está resucitando los oscuros años del DAS?

El día que entrevisté a Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, en absoluta reserva, a las pocas hora me llamó Laura Sarabia. Me dijo: “hiciste una entrevista”, le respondí, “¿a quién?”, ella fue categórica: “a Day Vázquez”. Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté,… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 1, 2023