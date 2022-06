Las vueltacanelas políticas en el Bajo Cauca

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

junio 03, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

De los 682.282 tarjetones marcados en Antioquia por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Francisco Petro Urrego, 26.276 los conquistó en los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño, lo que le significó una participación electoral correspondiente al 3,8 %, según los datos oficiales de la Registraduría del siglo XXI.

Pero si nos acercamos con una lupa imaginaria a las cifras reportadas en la primera vuelta presidencial, nos daremos cuenta de varios detalles que llaman la atención como los que nos permitimos describir, aunque muchos de ellos parezcan evidentes o sacados del sombrero de don Perogrullo.

-Publicidad.-

Caucasia, por ejemplo, con sus 12.823 votos, fue la cabecera municipal que, por obvias razones de población, más contribuyó a que el señor Gustavo se convirtiera en la primera fuerza política en esta región de Antioquia, muy a pesar de lo que muchos “analistas” de la materia daban por descontado, en el sentido de que el señor Fico se alzara con la mayoría del caudal electoral, cuando a duras penas sumó 14.749 respaldos.

Espero no caer en el corrinche general para decir que el resultado obtenido por el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez le permitió catapultarlo a donde han llegado los más altos heliotropos de la política nacional, y de inmediato concederle el título de ser el fenómeno político del momento. Sin embargo, caí.

Publicidad.

Pero bueno, nos sumamos a la frase. Lo interesante es ahondar en todo lo ocurrido en aquella jornada dominical para conocer la causa por la cual un número igual a los 20.873 ciudadanos le dieron el apoyo al exalcalde bumangués sin que en la operación mediara ningún elemento de los que nos tenían acostumbrados los políticos de siempre, vale decir: promesas, tarimas, orquestas, líderes, comida y un largo etcétera.

No. Esta nueva figura, muy a pesar de sus 77 años de edad, se le metió de lleno a una red social, el Tik Tok, que según los que más conocen del asunto del espectro tecnológico, es un algoritmo que seduce en su mayoría a los jóvenes y con esta herramienta le arrebató en un santiamén el segundo lugar que ya casi tenía en sus bolsillos, según las encuestas, el espelucao de Fico.

Hoy, con sus 5.953.209 votos, el señor Rodolfo es otra persona diferente a la que el país conoció hasta el sábado 28 de mayo, vísperas de la primera vuelta presidencial, la misma que sacudió hasta los más profundos cimientos el edificio del país político, al punto de que los que ayer eran sus más acérrimos críticos, al que le sacaron unos trapos sucios y unos enredos jurídicos que lo tienen al borde de una imputación, hoy lo miran como el salvador de este berenjenal llamado Colombia. Es que los seres humanos, como los Pérez, somos así.

Un compañero de andanzas me dijo que cuándo se ha visto que las derrotas tengan responsables. Por el contrario, cuando aparece una fugaz victoria, como en este caso ocurrió, aparecen cual aladinos con sus lámparas todos aquellos personajes que no tienen ningún empacho ni pena alguna para decir a manera de pregunta: ¿Quiénes ganamos?

Y en medio de toda esa cháchara, qué pitos tocan los ciudadanos del Bajo Cauca en la recta final de este juego por el trono de la Casa de Nariño a punto de jugar el segundo tiempo, citado para el 19 de junio? Muy fácil.

Veremos qué tan fieles son los electores al momento de ratificar o no la voluntad de subirse al tren del cambio, una propuesta que de manera súbita alcanzó a rozar en los últimos días las toldas del ingeniero, a quien por estos días le ha tocado torear en solitario toda suerte de interrogantes para tratar de despejar las sombras que al parecer lo perseguirán hasta el último minuto de ese domingo definitivo.

Si bien es cierto que Rodolfo no es Fico, si fue muy mal visto que el primer desembarco a esa campaña, una vez la sintieron ganadora, lo hicieran unos personajes que en los medios de prensa se conocen como los alfiles del uribismo.

Vale decir, el señor José Obdulio Gaviria Vélez, las senadoras María Fernanda Cabal Molina y Paloma Susana Valencia Laserna, misma decisión tomada por el recién quemado en la jornada de marzo, el hijo del padre de la frase histórica pronunciada en la ceremonia de posesión del expresidente Andrés Pastrana Arango: “O cambiamos o nos cambian”.

Eso fue el 7 de agosto de 1998, se trata de Santiago Valencia González, el hijo del inefable Fabio Valencia Cossio.

Volvamos al tema original. Aquella lupa que mencioné al principio dice que fue el municipio de Nechí el único en donde el candidato oculto del uribismo, Fico, el que le salvó la jornada porque allá le ganó a su colega el ingeniero, al tiempo que perdió con Petro. Las cifras lo dicen: Mientras su campaña contabilizó 1.824 tarjetones, Rodolfo sumó 1.388 y Petro 1.976.

En El Bagre las cosas fueron de la siguiente manera: Gustavo Petro sacó 4.429 tarjetones; Rodolfo Hernández 3.679 y Fico 2.812; Caucasia 12.823 para Gustavo Petro; 10.412 para Rodolfo Hernández y 6.685 para Fico. Zaragoza le aportó a Petro 1.990 votos, 1.825 a Rodolfo Hernández y 1.318 a Fico.

En Tarazá, luego de haber sorteado a las volandas la crisis invernal, 2.509 ciudadanos acogieron el llamado del Pacto Histórico, 2.223 por el candidato de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, mientras que 851 se solidarizaron con el Equipo por Colombia. En Cáceres reportaron 2.549 votos por Petro; 1.346 para Rodolfo y 1.259 para Fico.

Esto significa que en el Bajo Cauca antioqueño Rodolfo Hernández contó con el apoyo de 20.873 ciudadanos y Fico se quedó con 14.749, la misma que fue calificada como la decepción general y el último campanazo de alerta que recibieron los partidos y movimientos que le hicieron bulla a su candidatura.

La pregunta que todos se hacen, sobre todo en los llamados “mentideros políticos”, tiene que ver con el rumbo que tomarán los votos de los candidatos que no alcanzaron a sortear el primer obstáculo de la primera vuelta y de un día para otro se convirtieron en la novia deseada por todos.

Eso era antes de que apareciera un personaje como Rodolfo quien de frente les dijo a los demás: “Les recibo sus votos, pero no les cambio el discurso”. De manera que fue esa y no otra la razón por la que Fico madrugara a anunciar su voto y el de Margarita, su esposa, en favor de Rodolfo. Para ser más preciso no madrugó, sino que lo dijo la misma noche de su derrota.

Las cifras que muchos manejan son las siguientes: para que el exalcalde de Bucaramanga llegue a la Presidencia de la República, tendría que seducir a unos 2.5 millones de electores, en el entendido de que Petro no creciera de la actual cifra de sus 8.527.768, algo que no solo es irreal si nos acordamos que en el 2018 su potencial creció entre una vuelta y otra en 3.2 millones de votos. Esa es otra historia.

Suponga usted, amable lector, si es que ha llegado hasta aquí, que Petro apenas crezca en un millón y medio de votos, la campaña de Hernández tendría que hacer un esfuerzo de 4 millones para alcanzarlo; quiere decir, que tendría que recibir el 80 % del total de los votos que recibió Fico.

Son suposiciones, no más. Lo malo o lo bueno, según se mire, es que los votos no son endosables, lo cual significa que ninguno se puede adueñar de la voluntad del elector que el domingo 19 de junio estará de nuevo ante la decisión de avalar una de las dos fórmulas que tendrá el tarjetón.

Por ahora el grueso de los votos de Fico, impulsados por los congresistas de su coalición que ya tienen su credencial en el bolsillo, no creo que hagan muchos esfuerzos en esta recta final, sobre todo gastarlos en un candidato que no los quiere ver ni pintados en la pared.-

Si en algo les ha insistido el ingeniero a los llamados políticos tradicionales, que el llama caverna de ladrones, o “ladronera”, es que por allá serán bien recibidos sus votos, más no sus partidos o movimientos.

Pero cuando uno conoce a muchos de ellos, sabe que buscarán cualquier argumento como “defender la democracia, maestro”, no caer en las “manos del comunismo internacional” u otras por el estilo, para subirse a la llamada rodolfoneta.

Me acaban de hacer notar que hasta el momento no se han registrado los votos de los demás candidatos que compitieron el 29 de mayo.-

Aquí están:

Con el 100 % de las mesas escrutadas en un tiempo que mereció los aplausos de la opinión hacia la Registraduría del siglo XXI, los seis municipios del Bajo Cauca le dieron 1.851 votos al matemático, exalcalde y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama.

Para el ingeniero industrial y predicador evangélico, John Milton Rodríguez González, el respaldo fue de 1.698.

185 votos se fueron derecho a la fórmula de Enrique Gómez Martínez; 68 contabilizó la campaña de la ex secuestrada Íngrid Betancur Pulecio y el farolito en la cola se lo llevó su eminencia el exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez con 46 tarjetones marcados.

Una frase final, lo escrito hasta aquí no busca convencer a nadie, porque está en la esencia del ser humano que al que le gusta el barro en la mochila carga su terrón. El lunes después de la quema es posible que nos suceda lo mismo que al protagonista de aquel memorable relato del hondureño Augusto Monterroso que a lo ancho y a lo largo dice así: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.