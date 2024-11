Las vidas que podrán salvarse del cáncer de pulmón con una detección y diagnóstico temprano

Por: Sofia Diaz Boada |

noviembre 05, 2024

La plataforma tiene el potencial de salvar más de 800 vidas en Colombia y más de 12.000 en Latinoamérica a través de la detección, diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer de pulmón[1].

En 2022, el cáncer de pulmón representó el 10.8% de todas las muertes relacionadas con el cáncer en Colombia, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en el país[2].

El 74.16% de los pacientes con cáncer de pulmón en Colombia son diagnosticados en la etapa IV, lo que reduce drásticamente las opciones de tratamiento y la probabilidad de supervivencia[3].

AstraZeneca presentó en el país la Plataforma Global Salvando Vidas del Cáncer de Pulmón, destacando que con una detección, diagnóstico y tratamiento más temprano del cáncer de pulmón, más de 800 personas adicionales podrían vivir cinco años o más después del diagnóstico en Colombia. Esto representa un posible aumento del 81% en la tasa de supervivencia.[4]

Lanzado en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, el proyecto global ha analizado una amplia gama de datos sobre el cáncer de pulmón, para mostrar la oportunidad de salvar vidas mediante la detección, diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer de pulmón.

Como parte de la Plataforma Salvando Vidas del Cáncer de Pulmón, AstraZeneca ha creado un mapa interactivo y una calculadora que proporcionan una proyección de cuántas más personas podrían vivir cinco años después del diagnóstico de cáncer de pulmón si se implementaran programas de detección mejorados en siete países: México, Colombia, Argentina, Brasil, Tailandia, Taiwán y Singapur.

Esta plataforma global, desarrollada con los lineamientos de Lung Ambition Alliance, tiene como objetivo principal ayudar a salvar vidas mediante la identificación de pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón que podrían no ser detectados por las herramientas de tamizajes actuales. Esta herramienta recopila datos exhaustivos de una amplia gama de fuentes, incluidas bases de datos revisadas por expertos y públicamente disponibles, para entender mejor la epidemiología del cáncer de pulmón en diferentes regiones. Estos datos incluyen información sobre incidencia, mortalidad y supervivencia relacionada con el cáncer de pulmón.

“Utilizando los datos recopilados, la plataforma calcula las estimaciones del número adicional de vidas que podrían salvarse mediante la implementación de programas de tamizajes de cáncer de pulmón. Esto permite modelar el impacto potencial de la detección y tratamiento temprano en las tasas de supervivencia a cinco años”, comentó Irina Zamora, Líder de Oncología de AstraZeneca.

La plataforma presenta los resultados de manera visual y accesible, facilitando la comprensión de los datos por parte de los profesionales de la salud y los responsables de políticas públicas. Los mapas interactivos y gráficos permiten ver cómo mejorar la detección y el tratamiento temprano puede influir positivamente en la supervivencia de los pacientes.

De acuerdo con Irina Zamora, Líder de Oncología de AstraZeneca, “A partir de los datos analizados, la plataforma compara diferentes estudios de tamizaje a nivel mundial y calcula el potencial estimado de vidas adicionales que se pueden salvar. Esta información puede ser útil para la implementación de estrategias efectivas de tamizaje y tratamiento temprano, con el fin de reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón.”

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer a nivel mundial, con aproximadamente 1.9 millones de muertes en 2022, de las cuales un 70% se produjeron en países de ingresos bajos y medios[5]. En Colombia, se diagnostican cerca de 7.196 casos de cáncer de pulmón cada año, y el 74.16% de ellos se detectan en etapas avanzadas[6]. Este panorama destaca la importancia de implementar programas de tamizaje efectivos, que permitan la detección precoz de la enfermedad.

Un programa de tamizaje permite la detección temprana de enfermedades en personas que aún no presentan síntomas, pero que están en alto riesgo. En el caso del cáncer de pulmón, esto incluye la realización de tomografías computarizadas de baja dosis (LDCT) en individuos con antecedentes de tabaquismo o exposición a factores de riesgo[7]. Estos programas son esenciales para identificar el cáncer en etapas iniciales, donde las opciones de tratamiento son más efectivas.

"La detección temprana del cáncer de pulmón a través de programas de tamizajes puede marcar una gran diferencia en la supervivencia de los pacientes," añadió Irina Zamora. "Nuestro objetivo es trabajar de la mano con las autoridades de salud y los profesionales médicos en Colombia para implementar estas recomendaciones y salvar más vidas."

Salvando Vidas del Cáncer de Pulmón ha sido desarrollada mediante un análisis exhaustivo de datos de diferentes regiones, incluyendo Colombia. Los resultados de este proyecto destacan la necesidad de políticas públicas que promuevan la detección temprana y la gestión efectiva del cáncer de pulmón.

La plataforma se utiliza para ilustrar un escenario aspiracional, mostrando lo que podría lograrse si se toman medidas proactivas para mejorar la detección del cáncer de pulmón. Esto motiva a los gobiernos y sistemas de salud a invertir en programas de tamizaje eficaces y accesibles para la población de alto riesgo.

"El cáncer de pulmón suele ser silencioso en sus primeras etapas, por lo que las intervenciones tempranas son cruciales," agregó Irina Zamora. "Esta herramienta no solo proporciona datos valiosos, sino que también establece un marco para la acción coordinada en el ámbito de la salud pública."

Con esta iniciativa, AstraZeneca reafirma su compromiso con la salud de los colombianos, apoyando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir la carga del cáncer de pulmón en el país.

Notas para el Editor

Acerca de:

La Plataforma Salvando Vidas del Cáncer de Pulmón

AstraZeneca lanzó La Plataforma Salvando Vidas del Cáncer de Pulmón para impulsar la acción y priorizar la necesidad de una intervención más temprana en el tratamiento del cáncer de pulmón.

El proyecto global se centra en un mapa interactivo y una calculadora para mostrar el potencial del tamizaje y la gestión temprana para salvar más vidas, apoyando el tamizaje y la detección temprana del cáncer de pulmón.

Los objetivos de La Plataforma Salvando Vidas del Cáncer de Pulmón son:

Resaltar la significativa oportunidad de salvar vidas afectadas por el cáncer de pulmón a través del diagnóstico y tratamiento temprano en un formato simple y atractivo. Proporcionar datos estimados e información que se utilizarán para hacer campaña a favor de la intervención temprana en el cáncer de pulmón, como el tamizaje. Actuar como una puerta de acceso para involucrar a los grupos de políticas y defensa en la necesidad de detección, diagnóstico y tamizaje temprano del cáncer de pulmón a nivel mundial.

AstraZeneca ha desarrollado este análisis no solo en Colombia, sino también para otros seis países: México, Argentina, Brasil, Tailandia, Taiwán y Singapur. La Plataforma Salvando Vidas del Cáncer de Pulmón también ha proporcionado a las geografías recursos que, en conjunto, forman una hoja de ruta para salvar más vidas, incluyendo recomendaciones clave de políticas co-creadas y validadas con expertos locales

Esta plataforma no pretende funcionar como un modelo matemático exacto del impacto de los programas de tamizaje del cáncer de pulmón. No ha sido revisada por pares y no está destinada a ser citada como una fuente exacta de datos sobre el tamizaje del cáncer de pulmón.

Para conocer más acerca de la plataforma Salvando Vidas del Cáncer del Pulmón puede ingresar a www.lungcancerlivessaved.com.

AstraZeneca en el cáncer de pulmón

AstraZeneca está trabajando para acercar a los pacientes con cáncer de pulmón a la cura mediante la detección y tratamiento de la enfermedad en etapas tempranas, mientras también empuja los límites de la ciencia para mejorar los resultados en contextos resistentes y avanzados. Al definir nuevos objetivos terapéuticos e investigar enfoques innovadores, la empresa busca adecuar los medicamentos a los pacientes que más pueden beneficiarse.

AstraZeneca es un miembro fundador de la Lung Ambition Alliance, una coalición global que trabaja para acelerar la innovación y proporcionar mejoras significativas para las personas con cáncer de pulmón, tanto en el tratamiento como más allá de él.

AstraZeneca en oncología

AstraZeneca está liderando una revolución en oncología, con la ambición de proporcionar curas para el cáncer en todas sus formas, siguiendo la ciencia para comprender el cáncer y todas sus complejidades, para descubrir, desarrollar y entregar medicamentos que cambian la vida a los pacientes.

El enfoque de la empresa está en algunos de los cánceres más desafiantes. A través de la innovación persistente, AstraZeneca ha construido una de las carteras y líneas terapéuticas más diversas de la industria, con el potencial de catalizar cambios en la práctica de la medicina y transformar la experiencia del paciente.

AstraZeneca tiene la visión de redefinir la atención del cáncer y, algún día, eliminar el cáncer como causa de muerte.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) es una empresa biofarmacéutica global, basada en la ciencia, que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción en oncología, enfermedades raras y biofarmacéuticos, incluidos cardiovascular, renal y metabolismo, y respiratorio e inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 mercados y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Por favor, visite astrazeneca.com y siga a la empresa en las redes sociales @AstraZeneca.

