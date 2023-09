Las tres rabietas de Rodolfo Hernández que lo sacarían de la carrera por la Gobernación de Santander

.Publicidad.

El 27 de noviembre de 2018, pocos colombianos, fuera del departamento de Santander, sabían quién era Rodolfo Hernández. Su popularidad como Alcalde de Bucaramanga, cargo que ejercía en ese momento, era 62%, a pesar de algunos escándalos que le habían saltado como el caso de corrupción en la empresa Vitalogic que manejaba las basuras de esa ciudad.

Sin embargo, ese día, Rodolfo Hernández se hizo famoso después de que le pegó una cachetada al concejal del Partido ASI, John Claro, al concluir una visita a su despacho. El Concejal le cuestionó su relación con el exalcalde Freddy Anaya, quien ha estado rodeado de escándalos. Hernández empezó paulatinamente a subir la voz. La respuesta de Claro fue como echarle gasolina a un incendio.

-Publicidad.-

-Cállese Alcalde que su discurso es excremental

Claro había solicitado la reunión en el despacho del Alcalde con un camarógrafo quien filmó lo que se convertiría en un clásico involuntario del humor político nacional. Cuando Claro le recordó la participación del hijo de Hernández en un supuesto escándalo de corrupción.

Publicidad.

-Usted, cállese hijue…y le dio una cachetada

El video se hizo viral y ha tenido más de 80 millones de reproducciones en Youtube. Cuatro años después de ese episodio, Rodolfo Hernández se convirtió en un fenómeno político hasta el punto de que en las elecciones presidenciales pasó a Segunda Vuelta en la que se definió el Presidente para el periodo 2022-2026.

Su rival fue Gustavo Petro. En plena campaña, Hernández, consciente de que el video, lejos de perjudicar su imagen, lo había dado a conocer, afirmó en una entrevista con RCN, que no se había arrepentido de la cachetada, que estuvo “bien hecho. No me arrepiento porque fue un saboteador. Él también fue con violencia. Lo que pasa es que ustedes no saben la antesala de esa acción mía. ¿Qué me hubiera podido ahorrar eso? Sí, pido mil excusas, pero él fue un saboteador”.

La cachetada, unos años después, le está saliendo muy cara porque es una de las razones por las que la Procuraduría lo inhabilitó por 14 años para participar en política y no podrá aspirar a la Gobernación de Santander. A sus 78 años, Hernández aún tenía la cuerda y energía para competir por ser el máximo dirigente de los santandereanos.

De hecho, buena parte de los 10.544.984 colombianos que votaron por él en Segunda Vuelta se sintieron decepcionados luego de que renunció a su curul en el Senado, cargo que se ganó al disputar la Segunda Vuelta presidencial.

Esta fue una de las tres faltas que expuso la Procuraduría para aplicarle el Código Disciplinario que contempla que, con tres sanciones confirmadas en un periodo de cinco años, quedaría inhabilitado para aspirar a algún cargo público.

Las otras sanciones fueron la persecución laboral a Wilson Motta, un ingeniero santandereano contratado por el Secretario de Infraestructura de su Alcaldía, Clemente León, para supervisar la construcción de unos centros de salud en el área metropolitana. El monto del contrato era de 878 millones de pesos. Sin prueba alguna, en 2019, Hernández llamó corrupto a Motta, quien demandó en su momento al entonces Alcalde por injuria y calumnia.

La tercera falta por la que la Procuraduría lo sancionó ocurrió el 26 de octubre de 2018 cuando, en una visita al Parque Solón Wilches de Bucaramanga, recién remodelado, llamó “lavaperros de la politiquería” al veedor ciudadano, Fernando Martínez. En esa oportunidad, la Procuraduría le impuso a Rodolfo Hernández una multa de 77.564.400. Se estima que su fortuna es cercana a los 100 millones de dólares.

El caso pasará al Consejo Nacional Electoral, organismo que decidirá si tiene en cuenta o no, la posición de la procuradora Margarita Cabello que lo inhabilitaría para aspirar a la Gobernación de Santander.