Las tentaciones bárbaras

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Mientras acaba de decantarse el resultado electoral del Congreso y los candidatos presidenciales se reposicionan, vale la pena repasar la invasión rusa y las consecuencias por estos rincones. Aunque el escenario es distante la globalización generó las interconexiones que acercan los efectos. En la economía, la escasez de insumos para producir alimentos humanos y animales va a generar un alza de precios importante. El mayor costo del combustible y del transporte, el cierre de rutas por los riesgos de la guerra y la suspensión de los seguros disminuye el volumen de productos que pasa por la región. Rusia y Ucrania ofrecían el 20 % de esos alimentos a Europa y ahora alguien debe suplirlos pero se va a demorar. Los países ricos pagarán los sobrecostos mientras tanto pero los de menores ingresos tendrán menos que comer mientras se equilibra otra vez oferta y demanda.

El Banco Mundial estima que los latinoamericanos pasaremos de gastar en alimentos un promedio del 12 % de los ingresos al 18 %. Este aumento para quienes viven con salarios precarios es muy alto. Aumentará la pobreza y el descontento. Si bien alivia las finanzas públicas el nuevo precio del petróleo, será insuficiente para subsidiar el hambre, pues la producción de 700.000 barriles es insuficiente para lograr una bonanza. El país no tiene cómo aumentar en el corto plazo la producción aunque abra las puertas a la inversión extranjera, porque Estados Unidos necesita suplir en el corto plazo 1 millón de barriles de los 4,5 millones que exporta Rusia al día. Pero no va a ser en Colombia donde lo consiga.

-Publicidad.-

Los árabes no quieren colaborar molestos con Biden, al igual que tampoco ayudarán mucho los productores que invirtieron millones en el fracking por las regulaciones que les impusieron. Venezuela sonríe son sus gigantescas reservas que Estados Unidos podría empezar a explotar más rápido que China que ya tomó el control de la deteriorada infraestructura para recuperarla aumentando la producción a 1 millón de barriles diarios.

En esa lucha por el petróleo de Venezuela, una vez más Duque queda como el tonto de la región. Con seguridad en la de contentillo el presidente no le pidió explicaciones a Biden sobre por qué no acudió al presidente Guaidó para que le entregara las reservas que tanto necesita ahora para ahogar los ingresos de Rusia. Guaidó firma más fácil que Maduro sin duda. Así que para la rabiosa derecha colombiana que no sabe del pragmatismo estadounidense ni como mantener la economía a flote a pesar de las diferencias ideológicas, y que esperaba ver hundido al chavismo, ahora tendrá que observar como Estados Unidos normaliza las relaciones con él.

Publicidad.

Así que mientras llega la bonanza a Venezuela gracias a la dolarización, a los chinos, al retorno de tantos recursos que extrajeron los chavistas y ahora a la inversión de los gringos veremos resurgir la economía del vecino. Al nuevo gobierno colombiano le tocará aprender a virar como los gringos para que la economía local se beneficie de esa bonanza y sobre todo los ciudadanos de la frontera que el uribismo-duquismo abandonó para castigar a los líderes del socialismo del siglo XXI. Era difícil imaginar que la guerra en Ucrania generaría un cambio geopolítico tan importante en la región, pues el patio trasero de los gringos volvió a cobrar importancia estratégica y la batalla por recuperar su influencia y desplazar a China y a Rusia empieza.

Como nuestros invasores en los tiempos modernos han sido los gringos, cuando son los rusos quienes lanzan su aparato militar para dominar a sus vecinos, nos desconcierta. Se nos olvida que los rusos desarrollaron su cultura imperial antes que Estados Unidos. Su visión del globo siempre ha sido desde el poder. La suma de sus riquezas materiales, culturales y humanas le permitió ejercer un gran poder bajo modelos autoritarias pero la caída de la Unión Soviética los relegó a terceras divisiones. De todas formas Putin ha logrado un importante crecimiento de la economía del país aunque siga siendo la onceava economía del mundo.

________________________________________________________________________________

Putin no aspira a recuperar el poder imperial porque esté loco, sino porque lo cercaron al punto de sentir amenazada su nación y reacciona como los bárbaros imperiales

________________________________________________________________________________

Para Putin y su equipo de pensadores el modelo occidental con sus valores y forma de vida, así como el tipo de democracia que aplica, es obsoleto y está a punto de derrumbarse. Putin cree que basta un empujón para lograr que se hunda. Entonces la idea de sumarse a China para enterrar la arrogancia excluyente occidental que le dificulta volver a su posición en el mundo tiene sentido. El fracaso del comunismo soviético significó un golpe a la identidad rusa que pasó de repartirse el mundo con los yankes go home a ser donnadies en el poder global. Antes, disputaban kilómetro a kilómetro, invasión tras invasión y guerra tras guerra irregular la ampliación de sus fronteras. Ahora ven como los europeos se tomaron 11 de sus países del este, sus vecinos, y controlan tres de sus antiguas repúblicas con gobiernos amigos, que usaron para tratar de establecer un cerco militar sobre Rusia.

Los gringos y los europeos usaron la OTAN para que Rusia no entrara al club de los grandes y ricos, los trataron como a un paciente apestoso en observación, mientras desmembraban las repúblicas de la antigua potencia. De manera que Putin no aspira a recuperar el poder imperial porque esté loco, sino porque lo pusieron contra la pared, lo cercaron al punto que siente amenazada a su nación y reacciona como reaccionan los bárbaros imperiales. Que sea la decadente alianza de Estados Unidos y Europa la que lo tenga amenazado era intolerable y parece que Putin acogió el consejo de su amigo Trump: let´s make Rusia great again para darle el empujó final a la cultura occidental.