Las series que no se puede perder en vacaciones

.Publicidad.

Un año después de la pandemia nos aferramos a las series para no perder la fe en la humanidad. Acostumbrados al encierro hemos tenido momentos espectaculares desde el sofá. Acá un repaso por lo mejor del año

It’s a Sin: La epidemia de los ochenta pudo haber sido un intento del orden establecido para borrar a los gays. La poca, inexistente información que hubo sobre el SIDA parecía un plan deliberado para exterminar a los homosexuales. Al menos así lo plantea una de las miniseries menos conocidas y fascinantes del año, una maravilla de la productora inglesa Sky que se puede ver por HBO Max. Intensa, fascinante, crudísima, desgarradora, se desmarca de producciones parecidas alejándose de cualquier intento de aleccionamiento. Su visionada se tiene que hacer ya.

-Publicidad.-

Succession: Desde que HBO estrenó las tribulaciones de la familia Roy, la serie no ha parado de crecer. En su tercera temporada consolidó todo lo bueno que creíamos que era Succession. Jesse Armstrong, un creador tan versátil que fue capaz de estar al frente de comedias tan rompedoras como Peep Show se metió a hacer la vida de una de las familias que manejan los hilos de los medios de comunicación en Estados Unidos. Cuatro hijos imbéciles y un padre castrado, con un monumental Brian Cox. No les queda duda, en los premios del 2022, desde el Emmy hasta los Globos de Oro, Succession arrasará

Sex Education: Dios, estamos enamorado de Mave, nos identificamos con Ottis, inmaduro y tonto, contrastando con las mujeres de la serie, empoderadas y hermosas, empezando por la gran Gillian Anderson que en su papel de sexóloga lleva la batuta de una de las series más exitosas de Netflix. Es un milagro que en un país como el nuestro una serie tan disruptiva como Sex Education haya pegado.

Publicidad.

Raised by the wolves: A sus 85 años Ridley Scott sigue manteniendo una vigencia que muchos jóvenes quisieran tener. El estreno en el 2021 de dos de las mejores películas del año, La casa Gucci y El último duelo, no fueron inconveniente para que le quedara tiempo de dirigir una distopía de ciencia ficción que, visualmente, está a la altura de obras maestras hechas por este británico tan rompedoras en la historia del cine como Prometeo, Blade Runner y Alien. La temible Necromancer es una de los más voraces androides de todos los tiempos. Una joya poco conocida en el país y que acá se puede ver a través de HBO Max

High Fidelity: Las plataformas están llenas de cadáveres hermosos. Uno de ellos es este proyecto que capitaneó Zoe Kravitz, una de las actrices más importantes de la televisión actual. Todo un homenaje a la música más hermosa del mundo, al vinilo, una nueva adaptación de la novela de Nick Hornby que no soportó haber nacido en un mundo donde los millennials han impuesto el reggetón y otras asquerosidades. Kravitz, herida en lo más profundo de su alma, alegó que la misoginia de Hulu acabó con la posibilidad de una segunda temporada. No paramos de llorar

Nueve perfectos extraños: El consumo de hongos alucinógenos como una de las bellas artes, La psilocibina suministrada por Nicole Kidman cura el alma de nueve extraños que tienen sus vidas destruidas. Un elogio a las drogas alucinógenas, un festín visual que Amazon tuvo el atrevimiento de mostrarnos e imponernos como si fuera la biblia. A veces no queda otro camino que abrazar el dogma.

Mare of Eastown: Intensa y oscura, pesimista hasta la asfixia. Con razón Kate Winslet no hace todos los años una película o una serie, después de encarnar a esta detective todas sus reservas de energía se habrán agotado. HBO es la reina de las historias de detectives, de crímenes ocultos. Nada más recuerden el cataclismo que significó en su momento True Detective, la historia tenebrosa protagonizada por Woody Harrelson y Matthew McConaughey marcó una época, un sello indeleble, una tradición que se está imponiendo con el paso de los años.

Ted Lasso: Jason Sudeikis, la leyenda de SNL, se consolida como uno de los grandes cómicos en esta comedia sobre fútbol que es, además una divertidísima radiografía del alma humana. Punzante como solo son los británicos, Ted Lasso es la sensación de Apple y promete arrasar en los próximos Globos de oro.