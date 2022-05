Las riquesas que se hacen polvo en el Cerrejón y La Guajira

En La Guajira se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, según ellos, ha dejado 2,6 billones de dólares en regalías. Pero no se ven

Por: EFRAIN DIAZ AGUILAR |

mayo 09, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

-Publicidad.-

La verdad es que no entiendo por qué un costeño sigue eligiendo a sus verdugos para que los gobierne; si la costa, manejada por las élites bogotanas o paisas, fuera una zona bastante desarrollada, una tacita de plata, otro gallo cantaría.

Publicidad.

¿Por qué algunos costeños defienden con vehemencia a Fico y atacan a Petro, a mi parecer el mejor candidato para la presidencia, libra por libra, que hoy tiene Colombia? Lo han querido satanizar: que es ateo, que va a quemar las iglesias, puras calumnias para impedir que llegue a la Presidencia, porque están seguros de que hará un gobierno en donde la pequeña y mediana empresa, la clase media y popular, los excluidos de siempre, serán los grandes beneficiados; cierto es que Fico es el candidato de Uribe, así Uribe no lo haya reconocido públicamente, porque sabe que si lo hace, en vez de sumarle votos, le va a restar.

Debemos creer en nuestra raza, en nuestra gente; los costeños, blancos, afrodescendientes, indígenas y mestizos hemos sobresalido en muchos campos, veamos: Gabriel García Márquez, el único premio Nobel de Literatura que tiene Colombia, era costeño; Juan Gossaín, uno de los mejores periodistas que ha dado este país y también escritor, es costeño; David Sánchez Juliao, escritor y periodista, y Manuel Zapata Olivella, médico y escritor, eran costeños; Antonio Cervantes, Kid Pambele, y Miguel Happy Lora, ambos campeones mundiales de boxeo, son costeños; Helmut Bellingrodt, el primer medallista olímpico que tuvo Colombia, es costeño; Edgar Rentería y Orlando Cabrera, campeones de la serie mundial de beisbol, son costeños; Carlos el Pibe Valderrama, Radamel Falcao García y Luis Díaz, destacados futbolistas, son costeños.

En materia de belleza: Paulina Vega, Miss Universo; Yeimi Paola Vargas, Mis Internacional y Reina mundial del Café; Taliana Vargas y Adriana Gutiérrez, Virreinas Universales, son costeñas; Shakira, Carlos Vives, Adriana Lucia, Alfredo Gutiérrez y Diomedes Díaz, respetables artistas que han puesto en alto el nombre de nuestro país, son costeños; he mencionado estos nombres, faltan muchos, para demostrar que los costeños somos personas que nos hemos destacados en cualquier campo, aun así, esta es una región demasiado atrasada, con un desempleo bárbaro.

Numerosas poblaciones no tienen calles por donde transitar, algunas viviendas cercanas a los ríos, sufren cada vez que llueve, porque cuando crece el rio, el agua se les mete a sus casas y no tienen agua potable como la mayoría de las poblaciones de la costa, el alcantarillado es un sueño, no hay puestos de salud, los enfermos de gravedad son sacados en Hamacas para el sitio más cercano en donde le puedan brindar los primeros auxilios.

Numerosas comunidades cercanas a la Represa de Urra, esa Hidroeléctrica que queda en el departamento de Córdoba y que opera con las aguas del Rio Sinú, no cuentan con el servicio de energía; el 25 de agosto de año 2018, cinco niños en edades de: 8, 7, 5 y 4 años, más una bebe de 6 meses de nacida, murieron calcinados en la vereda Crucito de Tierralta, aledaña a La Represa de Urra; la mamá salió a hacer unas diligencias en la plaza del pueblo y la veladora que les proporcionaba la luz, provocó la tragedia que enlutó a esa familia y a todos sus vecinos; en esa población, cercana a la Hidroeléctrica de Urrá, no hay servicio de energía eléctrica. ¿Saben por qué nos ocurre esto? Porque al gobierno central no le interesa que nuestra región salga adelante.

¡Quiero que ustedes me digan, si mi posición es la de un comunista, socialista o de alguien que ama a su región y que clama justicia!

Miren este ejemplo: En la Guajira se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, con 69.000 hectáreas; entre 1985 y 2011 sacaron de tierras guajiras 509 millones de toneladas de carbón, que generaron, según ellos, 2.6 billones de dólares en regalías. ¿En dónde quedó esa plata?

Así como desde Caño Limón, en Arauca, llevan el petróleo en tuberías hasta Coveñas, atravesando todo el país, a las poblaciones de la Guajira también deben llevarle su agua potable, tienen un rio, llamado Rancherías y varios afluentes, pero no lo hacen ¿Saben por qué? para que pasen necesidades.

Las riquezas que produce la mina de carbón deben ser invertidas en beneficio de su pueblo pero a los gobernantes no les interesa que el problema de hambre o de sed, se solucione porque con la pobreza y miseria de nuestros pueblos, se mantiene ellos en el poder; en épocas de elecciones llegan a comprar los votos, como lo hicieron en 2018 la Cayita Daza y el Ñeñe Hernández.

¿Vamos a seguir eligiendo a los mismos para que continúen con el saqueo de nuestros recursos naturales y que no haya beneficio para las comunidades? En vez de aprovechar el Río Rancherías para llevarle agua potable a todo el departamento de la Guajira, será desviado para sacarle 500 millones de toneladas de carbón que, según la empresa, hay en su lecho.

El arroyo Bruno, que sirve de alivio a varias comunidades para mitigar la sed, también será desviado; otros arroyos como el Tabaco, el Cerrejón, los Estados, el Salado y el río Palomino, igual suerte correrán, todo el carbón que hay debajo de sus cauces, va a ser extraído; dicha autorización la dieron los gobernantes de la época: César Gaviria Trujillo, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, las elites bogotanas y paisas, del gobierno central, que siempre nos han gobernado.

Mientras en La Guajira no hay dinero para construir vías, llevarle agua potable a las comunidades, alcantarillado o puestos de salud, si hubo plata para construir una moderna vía férrea de 150 kilómetros que se lleva la riqueza de ese departamento en un ferrocarril que tiene tres locomotoras que arrastran 150 vagones; dicho tren tiene una longitud de casi 3 kilómetros, ahí trasladan entre 96 y 110 mil toneladas diarias de carbón las 24 horas del día, solo suspenden operaciones el 31 de diciembre en la noche y el 1 de enero.

Puerto Bolívar es el terminal de Carbones del Cerrejón; desde 1985, cuenta con un sistema de cargue directo, tiene un canal navegable de 19 metros de profundidad, de 225 metros de ancho y cuatro kilómetros de largo, es considerado uno de los puertos marítimos de carbón más grande de Suramérica, con tecnología de punta.

Amigo costeño ¿A usted no le duele el abandono en que se encuentra nuestra región? Muchos campesinos en la costa fueron sacados de su hábitat, hoy se encuentran deambulando en todo el país, unos como Mototaxistas, albañiles, vendedores ambulantes y otros aguantando hambre. ¿Esto será culpa de Petro, de la izquierda o del gobierno central que se apoya en los clanes corruptos de cada departamento? ¿Por qué seguir dándoles poder, para que sigan pisoteando nuestros derechos y nos humillen en cada elección, comprándonos el voto?