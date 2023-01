Las reformas de salud, laboral y pensional del Gobierno del Cambio

Están sustentadas en reconocer que trabajo, salud y pensión son derechos fundamentales y no negocios privados, como lo expresó Gustavo Petro en su campaña electoral

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Anunció el gobierno del cambio de Gustavo Petro a través de los ministros del Interior, de la Salud y del Trabajo, que serán presentadas en este primer semestre del 2023, las reformas de salud, laboral y pensional.

La de salud en las sesiones extras del congreso previstas para ser convocadas el 12 de febrero, en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo y un ajuste al presupuesto nacional del 2023. Y las reformas laboral y pensional en las sesiones ordinarias que comienzan el 16 de marzo.

-Publicidad.-

Esto hace parte del plan de gobierno con el cual el presidente fue elegido.

El contenido de dichas reformas están sustentadas principalmente en reconocer que el trabajo, la salud y la pensión son derechos fundamentales y no negocios privados, tal como lo expresó el hoy presidente Gustavo Petro a lo largo y ancho del país en la campaña electoral.

Publicidad.

El tema del trabajo en este contexto implica la expedición del estatuto del trabajo, una deuda con los trabajadores desde la constitución de 1991que señaló en el "Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".

Con ello se persigue especialmente desmontar toda la legislación laboral hecha por los gobiernos y empresarios neoliberales con mayoría en el congreso, que desconociendo el mandato constitucional, expidieron normas tan regresivas como, la ley 50 del 90(flexibilización laboral), 100 del 93(privatización salud y pensiones), 789 de 2002(reducción de nocturnos y dominicales y festivos),797 de 2003(pensiones), acto legislativo 01 del 2005( eliminación de regímenes pensionales exceptuados), ley 1607 de 2012( eliminación de parafiscales en salud, ICBF y Sena), entre muchas.

Todas estas medidas han llevado a un recorte en los derechos de los trabajadores y sus familias, que han ocasionado una mayor desigualdad, pues todo lo que le han quitado al trabajador, en menores salarios y prestaciones significan una pérdida del 7 % en la distribución del PIB para los trabajadores, que obvio, los gana el capital y así mismo, la cacareada flexibilización y la persecución y violencia antisindical ha reducido significativamente la afiliación sindical.

Así, la reforma a la salud debe acabar con la intermediación financiera y laboral, es decir no más EPS y que los recursos públicos de la salud los administre el estado y en las instituciones públicas y privadas se acabe con la precariedad laboral.

_______________________________________________________________________________

La reforma pensional deberá hacer prevalecer el manejo de las cotizaciones de empleadores y trabajadores en un régimen público como Colpensiones, de manera que sí existan pensiones

_______________________________________________________________________________

La reforma pensional deberá hacer prevalecer el manejo de las cotizaciones de empleadores y trabajadores en un régimen público como Colpensiones, de tal manera que sí existan pensiones y se acabe el engaño de los fondos privados de pensiones que NO pensionan y que solo es un gran negocio para el capital financiero a costa de los trabajadores que no se pensionan y cuando lo hacen en los pocos que hoy hay, la inmensa mayoría no tienen renta vitalicia.

Y en la expedición de la reforma laboral, se requiere recuperar los contratos de trabajo de carácter indefinido, no tercerizados y con las prestaciones y condiciones anteriores a 1990, en especial, derogando la ley 50 el 90 y la 789 del 2002 y garantías plenas de las libertades sindicales.

Lo que está de por medio es un tema de reducir la desigualdad y no de presuntamente hacer más difícil las condiciones de inversión de los empresarios y que por tal no generarían empleos, que ha sido la cantaleta de todos los gobiernos neoliberales-plutocráticos desde 1990.

Los trabajadores se la han de jugar en respaldar la propuesta que presente este gobierno del cambio, una vez termine el diálogo que se viene adelantando en las mesas tripartitas entre el gobierno empresarios y trabajadores y también con la participación ciudadana.

Posdata: con la movilización social los trabajadores respaldarán la paz total y las reformas del gobierno del cambio y demandarán del congreso su aprobación.

Twitter: fabioariascut