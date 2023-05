Las razones por las que vivir en Bogotá es un martirio

No solamente es una ciudad en donde la lluvia es el pan de cada día, sino que el mal alcantarillado convierte las calles en piscinas

En las últimas semanas, Bogotá se ha visto azotada por fuertes lluvias que no solo representan días oscuros y melancólicos para los ciudadanos, sino también grandes molestias. Puesto que el tráfico suele ser mucho más caótico de lo normal y las calles se inundan haciendo que el tránsito por los andenes y los cruces viales sea casi imposible.

Sin embargo, antes de los días lluviosos hubo una temporada de calores en los que incluso las personas de la capital, aseguraban que parecía tierra caliente, pero la dicha no duró mucho. Los siguientes días y aún los actuales, siguen siendo ambientados por las nubes grises que incluso en algunas ocasiones se pintan de negro.

En redes sociales, los ciudadanos de Bogotá han registrado los estragos de las lluvias en las calles de la ciudad. Uno de los videos que más se ha viralizado, se puede ver la estación de Transmilenio Bicentenario completamente inundada.

En la grabación se puede ver que el agua no solo alcanzó una gran altura, sino también arrasó con lo que encontró pues esta se ve bastante turbia y arrastrando lo que sería basura.

Muchas personas manifestaron su preocupación por la forma en que se inunda la ciudad, pues no es la primera vez que se ha visto que suceda esto. Por su parte, las autoridades anunciaron que las fuertes lluvias se podrían prolongar por lo menos hasta la segunda semana de junio.

Estas no son las únicas imágenes que se han hecho tendencia, ante la situación hay algunos que han reaccionado con burlas y otros han manifestado su preocupación “Cuando no sabes si ir en transmilenio o en lancha”, “Casi entró en pánico cuando iba en trasmi pasando por ahí, me sentí como los de titanic”, “la transición entre bogotá y la muerte es casi imperceptible”, son algunos de los comentarios que se destacan el los videos de la inundaciones que afectan a Bogotá.