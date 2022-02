Las razones por las que Elite es una serie asquerosa que deberían sacar de Netflix

.Publicidad.

Ojo, Elite no es una serie mala porque es de adolescentes. Acá podemos ser viejos pero no imbéciles. Sabemos que la televisión pasa por una edad de oro y que no importa el tema sino el cómo se trata. Por eso Euphoria, en una segunda magistral temporada, está pasando a la historia por la forma como realiza cada plano, por ese apego a la estética que sirve para sumergir aún más a los personajes en sus pozos depresivos, en su oscuridad. Lo que es impresionante con la serie de Zendaya es que habla muy bien de esta generación que la ve nacer. Porque en los noventa los pelados veíamos Clase de Berverly Hills, una mierda fascista en donde todos eran blancos perfectos de Los Angeles. Y nosotros estábamos tan vacíos que nos metíamos en ella. No había nada más.

Euphoria y que me dicen de Sex Education. Dios, la serie del 2021 en Netflix. Ottis colecciona discos y escucha a Velvet Underground, además de que de cuando en cuando hojea a Bukowsky. Pensar que hace 20 años se hacían vainas realmente nazis como RBD o Patito Feo. Ni hablar de los mangas sobre colegios que está mandando Netflix o Estamos muertos, la serie zombie coreana que mezcla la comedia adolescente de colegio. Una locura. Es un buen momento para la ficción.

-Publicidad.-

Sin embargo no todo es bueno ni todo es saludable. Está también Elite. Los españoles viven un momento brillante con joyas como La peste, Hierro, Maricón perdido, Veneno, la lista es interminable de obras maestra. Pero acá lo que nos llega es lo peor y por eso es que tenemos que padecer Elite.

Vi la primera temporada y me gustó. Todo funcionaba. Luego empezó a hacer agua, como otra serie española sobreestimadisima como es La casa de papel. Pero más allá de los problemas de guion, de construcción de personajes, está un problema mayor y es el problema moral. Es inmoral que a diferencia de Euphoria o Sex Education, en Elite todos son blanquitos y con abdominales perfectos.

Publicidad.

Lo terrible fue ver lo que le contestó este tipo, el director de la serie, a los de Espinof cuando le preguntaron que porque no había gordos en la serie. Así lo contestó Carlos Montero: «Yo te diría que los cuerpos de ‘Élite’ no son normativos. Son lo contrario. Son cuerpos a los que aspiramos, ya sea para parecernos a ellos o para acostarnos con ellos. ¿Cuáles son las razones de mostrar estos cuerpos y no los de verdad? Pues los mismos de estar contando una élite española que tampoco existe. Es una estilización, una idealización. Igual que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño»

Si esto no es una serie repugnante, gordofóbica, entonces, ¿qué diablos es? Deberíamos boicotearla, anularla, bloquear a Netflix hasta que la saquen. Gordos del mundo, ¡Uníos!