Las razones por las que el multimillonario Elon Musk está detrás de Twitter

No ve la adquisición como una forma de ganar dinero. Quiere que se convierta en una plataforma pública de máxima confianza, cambiando las directrices de moderación

Douglas Velasquez Jácome

mayo 10, 2022

“Opero (en los negocios) en el enfoque de la física para el análisis. Reduce las cosas a los primeros principios o verdades fundamentales en un área en particular y luego razono a partir de ahí” ELON MUSK

El billonario empresario Elon Musk creció en Sudáfrica, luego emigró a Canadá a los 17 años y posteriormente fue a los EE. UU. como estudiante en la Universidad de Pensilvania.

Musk fue aceptado en un programa de posgrado en Stanford, pero pospuso su asistencia para lanzar su primer negocio, la empresa de software Zip2, una compañía de software que permitía la comunicación bidireccional entre usuarios y anunciantes. Los usuarios podían enviar mensajes a los anunciantes a su máquina de fax y del mismo modo, los anunciantes podían enviar un fax a los usuarios, es decir, el principio del Twitter y del WhatsApp.

Musk puede estar a menos de $3000 millones de dólares americanos de hacer realidad la compra de Twitter desde cuando hizo a la junta directiva de Twitter un compromiso de capital de $21.000 millones de dólares que parece hoy más alcanzable, ya que, según se informa, obtuvo $10.000 millones de otros inversores, después de vender más de 8000 millones en acciones de Tesla, su compañía que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas.

El directorio de Twitter había acordado vender la compañía a Musk por $44.000 millones de dólares el pasado 25 de abril, luego de que este revelara que tenía una participación del 9,1 % y amenazara con una oferta pública de adquisición hostil (OPA hostil), lo que puede suceder cuando una o varias empresas minoritarias dentro de una compañía realizan una oferta amplia con el objetivo fundamental de adquirir las acciones a todos los accionistas, o a una buena parte de ellos para alcanzar niveles de control del capital, del derecho de voto y, por tanto, del gobierno de la compañía. Un ejemplo reciente en Colombia fue la realizada por el grupo Gilinski para controlar el Grupo Nutresa.

La pregunta académica es, ¿por qué es importante para Musk adquirir Twitter por la exagerada suma de $44.000 millones de dólares?

A lo cual ha contestado: "Mi fuerte sentido intuitivo es tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva lo que es extremadamente importante para el futuro de la civilización".

Para los analistas esta respuesta no es aún clara, ya que Twitter es una plataforma cuya fuente de valor no es el producto o contenido en sí, sino su red de 396 millones de usuarios (de los cuales 77 millones están en los EE. UU.). Justo una semana antes de hacer la oferta de 44.000 millones de dólares se le preguntó si planeaba una adquisición de Twitter, Musk dijo: "De ninguna manera" y calificó la gestión de Twitter como "una receta para la miseria". Cuando posteriormente se le preguntó por qué cambió de opinión en tan poco tiempo y decidió adquirir Twitter, contestó: "Simplemente creo que es importante para la democracia" y agregó, "Es importante para EEUU como país libre y para muchos otros países. De hecho, lo es para ayudar a la libertad en el mundo, más allá de EEUU. El riesgo de una ruptura de la sociedad disminuye cuanto más podamos aumentar la confianza en Twitter como plataforma pública".

Ya en los primeros meses de 2022, Musk había gastado discretamente más de 2.600 millones de dólares en la compra de acciones de Twitter, alrededor del 9 % de las acciones de la compañía y, finalmente, Musk hizo al consejo de administración de Twitter una oferta de 43.000 millones de dólares para comprar la empresa.

Ese mismo día, en el TED 2022, Musk dijo que no ve la adquisición como una forma de ganar dinero. "No me importa la economía en absoluto", y declaró que su objetivo con Twitter es fomentar una "plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva", objetivos que pretende lograr cambiando las directrices de moderación de la plataforma, abriendo sus algoritmos de moderación. Ya Elon Musk había tuiteado que le gustaría comprar Coca-Cola para "volver a poner cocaína" en el refresco.

*El autor es abogado investigador en regulación de telecomunicaciones y nuevas transformaciones digitales, autor del libro próximo a publicarse "La revoución digital. Políticas públicas y regulación. Aspectos tecnológicos, sociales, económicos del ciberespacio, el nuevo derecho del internet y la inteligencia artificial".