Las producciones en las que Dominica Duque ha actuado, además de participar en MasterChef

La participante de MasterChef, no solo ha destacado por su labor como periodista, pues también ha logrado debutar en la actuación de la mano de RCN

Seguramente, el nombre de Dominica Duque esté hoy en día en boca de todos. Esto en parte, se debe a su participación en MasterChef, donde le ha robado el corazón a más de uno. Inclusive, la mujer conquistó a uno de sus compañeros o se dejó conquistar por uno de ellos. Claro que la fama de la mujer no está condicionada al programa, pues desde antes, la mujer ya brillaba por su talento. Para quienes aún no lo saben, la mujer nacida en Medellín, es una reconocida periodista que ha destacado por su labor. Claro que, la mujer es tan brillante que ya había debutado anteriormente en la televisión.

Dominica Duque debutó en la televisión de la mano de RCN y participó en una película

Por varios años, Dominica Duque, ha sido una mujer muy buena en su labor como periodista. Claro que, su belleza es otro don, el cual también ha sido muy destacado en el mundo del entretenimiento. Todo esto, la convirtió en un gran perfil para ser parte de MasterChef, donde ha brillado y con contundencia. Sin embargo, no es la primera vez que la paisa hace parte de una producción del Canal RCN. Seguramente no todos lo recuerden, pero el gran debut de la mujer, fue en Enfermeras. Así es, allí, la mujer tuvo un papel que fue muy bien ejecutado por parte de ella, pese a no ser actriz.

Dominica Duque en La Movida del Canal RCN.

Hay quienes dicen, que su participación en la novela, sirvió para concientizar a todos de los riesgos de los procedimientos estéticos. Además, también fue la oportunidad para ganar un mayor reconocimiento en este mundo de la televisión. Su talento, le ha permitido también llegar a ser parte de programas como La Movida del Canal RCN. También se dice, que Dominica Duque llegó a ser parte de la película Sábado Oscuro, donde le da vida a un personaje llamado Clarita. Con todo esto, la mujer demuestra estar preparada para todo tipo de retos que le pongan enfrente.

De hecho, ser parte de MasterChef, es otro reto que asumió la periodista. No es un secreto, que este programa pone al límite a los participantes y los pone a estudiar, a sufrir y mucho más. Sin embargo, es una experiencia, para muchos grata, con la que pueden brillar y también ganar algo de dinero.

