Las preparaciones ‘mágicas’ para proteger a sus mascotas de las lluvias y que no les de gripe

Con estos climas es fundamental cuidar a sus perros y gatos para que no se enfermen. Esta preparación es fácil y económica

.Publicidad.

Aunque los virus gripales de los seres humanos no se transfieren a los animales estos ‘peludos’ si pueden llegar a contraer un resfriado. Al igual que las personas, la humedad o el que se moje puede provocar en su perro o gato un resfriado, que se enferme de tos, asma o si es un anciano que presente enfermedades como bronquitis. Aquí le explicamos con qué productos puede proteger a sus mascotas de las lluvias y evitar una gripe.

Lo primero es tratar de evitarlo con acciones pequeñas, como sacarlo cuando ya no esté lloviendo o incluso antes de que empiece el aguacero y aun el piso no esté mojado. También en caso de que duerma en el exterior asegúrese de que su casa esté bien protegida del agua y el viento para que no se enfríe o moje, de hecho en estas épocas considere dejarlos siempre dentro de casa. Si llega a mojarse sequelo de inmediato y haga lo posible porque esté abrigado. Aplica para perros y gatos.

..Publicidad..

¿Qué preparaciones debe dar para proteger a sus mascotas de las lluvias?

Se trata de dos polvos que son hasta ‘milagrosos' porque fortalecen de forma impresionante el sistema inmunológico de sus perros y gatos. La creadora de contenido y veterinaria ‘sandrasierra.tuvet’ explicó cuáles son y cómo usarlos en estas épocas de lluvias.

...Publicidad...

1. La espirulina, que está llena de macro y micro nutrientes, además de contener antioxidantes. Su principal componente es la ficocianina y esta ayuda a combatir los radicales libres y a controlar procesos inflamatorios. Para cada porción debe guiarse brindando ¼ de cucharadita por cada diez kilos de peso de sus mascota una vez al día, puede ser disuelta en agua o en la comida.

....Publicidad....

2. El segundo es el jengibre en polvo, que utilizado espolvoreado sobre sus alimentos o utilizado en infusión tiene capacidades antiinflamatorias, antibacterial y antioxidante. Su principal componente es el gingerol, que ayuda a fortalecer el sistema respiratorio y a protegerlos de los efectos de los microorganismos.

| Ver también: ¿Cuántas veces hace ‘popo’ su perro? Esta es la cantidad que debería para ser un animal sano