Las polémicas revelaciones de Aida Victoria Merlano. Lo contó todo sobre su condena

El 1ero de octubre de 2019, Aida Merlano Rebolledo condenada por compra de votos se fugó saltando por la ventana de un consultorio odontológico en la ciudad. En ese lugar estaban su hija Aida Victoria Merlano y su hermano, que entonces era menor de edad y tenía 17 años.

La fiscalía determinó que la joven, que a partir de este acontecimiento se volvió una de las influencers más queridas y más odiadas del país, había participado en la fuga de su madre y que incluso había utilizado a su hermano, menor de edad.

Además, inicialmente la habían acusado de enriquecimiento ilícito, pero esa causa sí se cerró por falta de pruebas. En su entrevista con el influencer Dímelo King, Aida Victoria Merlano explicó que su madre le había depositado por años un dinero en una cuenta bancaria, desde que era menor de edad y que esa habría sido la prueba con la que habría sido acusada de este delito.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en la polémica entrevista de Cambio?

En una primicia con Daniel Coronell, el director de Cambio, Aida Victoria Merlano habló sin ataduras de cada una de las acusaciones en su contra. Y si bien aclaró que no quiere acusar a nadie (“me encanta respirar”, fueron sus palabras), sí explicó punto por punto por qué las acusaciones de la fiscalía le parecen comparables a un show mediático.

Según ella, nunca estuvo enterada de que su madre iba a fugarse y ni siquiera estuvo presente cuando Aida Merlano Rebolledo saltó por la ventana del consultorio. Aun así, fue enfática en aclarar que aún si hubiera tenido conocimiento, no habría cometido un delito.

Si yo hubiese sabido, si yo hubiese visto, si yo hubiese contemplado, yo pude estar sentada comiendo crispetas viendo cómo mi mamá se fugaba. Pero eso no es un delito. Yo no tenía la obligación ni legal ni moral de denunciarla. Yo no fui partícipe de esa fuga. Yo no orquesté la fuga como el juez lo dice. Es absurdo pensar que yo podía orquestar esa fuga cinematográfica. Yo estaba en la universidad y tenía un emprendimiento de accesorios. No tiene sentido pensar que yo era la mente criminal detrás de eso.

Pero teniendo en cuenta que ella no habría estado enterada y que, según la entrevista, estaba en un centro comercial cuando se enteró de que su mamá se había fugado, también aclaró que ella cree que la razón por la que la acusaron de haber utilizado a su hermano pequeño fue porque de otra manera no habrían podido detenerla de la forma tan violenta en que considera que lo hicieron.

A continuación puede ver la entrevista completa: