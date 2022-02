Las peleas entre Amparo Grisales y Yeison Jiménez que aburrieron a los televidentes de "Yo Me Llamo"

.Publicidad.

Caracol tuvo la suerte de encontrar hace varios años la fórmula infalible para dominar el rating todas las noches: Yo Me Llamo. El reality de imitación es el favorito de los televidentes que lo posicionan como el programa más visto cada vez que lo estrenan. Además de los participantes que deleitan con su talento, Caracol entendió que necesita gente que llame la atención como jurado y es por eso que Amparo Grisales es infaltable en cada edición.

Ella es la gran diva y la que manda en Caracol, y las interacciones con sus compañeros jurados son claves para llamar la atención. En esta temporada se ha ensañado especialmente con Yeison Jiménez, con quien a lo largo del concurso ha tenido varios enfrentamientos por diversas razones. La última de ellas fue cuando ambos tuvieron posturas diferentes sobre la presentación del imitador de Carlos Gardel.

Yeison dijo que no le gustó su presentación porque "lo sentí bajito de ánimo, no me conectó” a lo que Amparo saltó inmediatamente a responderle: “Pero, cómo que bajo de ánimo. Me parece que interpretó y matizó espectacular. Estaba bajo de ánimo en la interpretación porque estaba despidiendo a su viejita, a sus muchachos y hasta casi lloró. Es una interpretación maravillosa para mí”.

La pelea anterior había sido por unas presentaciones de Jennifer Lopez y de Leonardo Fabio que en un inicio Jiménez dijo que no le gustaron pero luego se acomodó y dijo que había sido por culpa de las canciones elegidas. Amparo lo acusó de tibio diciéndole “No dijiste que la canción fuera mala pero te aburrió. Entonces sí es mala. Perdóname, si a mí me aburre algo es porque no es bueno. No seas tan ambiguo”.

