Las parejas que habría tenido la viuda de Martín Elías durante estos 9 años sin el cantante vallenato

Dayana Jaimes ha sido vinculada a varias relaciones durante estos casi 10 años, incluyendo una presunta infidelidad con el esposo de su cuñada, Lily Díaz

Han pasado nueve años desde la muerte de Martín Elías y, desde entonces, la vida de Dayana Jaimes ha permanecido bajo el lente público, especialmente en lo relacionado con sus posibles relaciones sentimentales.

El fallecimiento del cantante ocurrió el 14 de abril de 2017, tras un accidente de tránsito en la vía entre San Onofre y Lorica. A partir de ese momento, la atención mediática no solo se centró en el legado musical, sino también en la vida personal de su viuda.

Con el paso del tiempo, Jaimes ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y su rol como madre. Sin embargo, su situación amorosa ha sido uno de los temas más insistentes entre sus seguidores.

Vida sentimental de Dayana Jaimes tras la muerte de Martín Elías

Uno de los primeros nombres que surgió fue el del abogado Juan Camilo Burbano Ibarra, concejal en Manaure, La Guajira. Aunque los rumores apuntaban a una relación, ella optó por no confirmar y aseguró que prefería mantener su vida privada en reserva.

Posteriormente, en 2022, aparecieron versiones que la vinculaban con el influencer Juanda Caribe. Frente a estas especulaciones, Dayana cuestionó la credibilidad de las páginas de entretenimiento y evitó dar una respuesta directa.

En distintas dinámicas con seguidores, la comunicadora ha sido interrogada sobre su vida amorosa. En una de esas ocasiones respondió con ironía: “sopotocientos mil”, al referirse a la cantidad de parejas. No obstante, en 2023 fue enfática al afirmar que estaba soltera. “No tengo novio, no salgo con nadie”, declaró en ese momento.

El episodio más reciente y polémico se conoció en abril de 2025, cuando se difundió una imagen en la que aparece besando a Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz. La fotografía provocó una ola de reacciones y críticas en redes sociales, especialmente por el vínculo familiar entre los involucrados.

Algunas versiones indican que esta relación no sería reciente y que podría llevar varios años. Incluso, se ha mencionado que el vínculo tendría cerca de tres años. Sin embargo, no existe confirmación oficial que respalde estas afirmaciones.

A lo largo de este tiempo, la constante ha sido la circulación de rumores y la ausencia de declaraciones concluyentes. La mayoría de las relaciones atribuidas a Dayana Jaimes no han sido confirmadas públicamente, lo que ha mantenido el tema en el terreno de la especulación.

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