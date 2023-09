Las niñerías se toman el Congreso, la oposición y los entes de control

No se entiende por qué hay tanta niñería en la política colombiana. Oposición y entes de control buscando cómo atacar al estudiante para ponerlo en entredicho

Por: Raquel Arévalo |

septiembre 17, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Al hablar de mentes infantiles en cuerpos arrugados se siente una sensación de estar cerca de algo que marcha mal, que hay una grave inconsistencia entre la edad cronológica y la edad mental de algunos individuos.

Esas inconsistencias acarrean miles de problemas en las relaciones sociales, en su relación consigo mismo, en el avance intelectual y, por ende, en el desempeño laboral, más cuando se trata de personas que de alguna u otra manera tienen que ver con el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los entes de control de un país.

-Publicidad.-

Esas personas no permiten seguir adelante a una nación porque sus mentes están muy atrás de sus muchísimos cumpleaños. Sus razonamientos no les permiten actuar, porque les falta toda la madurez que en otras condiciones hubieran alcanzado.

Hay en Colombia tanta niñería, se detienen en cosas tan simplistas que muchas veces da la impresión de que no están en el Congreso sino en un aula de la escuela primaria. Los entes de control buscando y rebuscando cómo atacar al estudiante que los supera con creces para ponerlo en entredicho. Como niños chiquitos, no sienten vergüenza de sus niñerías porque están inmersos en ellas.

Publicidad.

¡Qué falta de seriedad! No se gasten más el tiempo escudriñando y buscando lo que no se les ha perdido. Han llegado al extremo de los extremos de buscar el arma para hacer creer que hay que ir más allá de lo permitido: los exámenes médicos y además su divulgación.

¿Qué pasaría si luego esas mentes tan pequeñas estuvieran también en el plano de la Medicina y se dieran unos dictámenes equivocados? ¿O esas otras mentes chiquitas que pululan por ahí les dé por utilizarlos como han hecho con mucha información (tergiversándola, manipulándola, desprestigiándola)?

Nunca se sabe a qué se oponen verdaderamente. Se oponen porque sí, como cuando se le pregunta a un niño ¿por qué quiere esto o lo otro y responde “porque sí”. Bueno, es un niño: concuerda su edad cronológica con su edad mental.

Se van a oponer a un candidato con tal de no dejarlo ganar. Y dicen frente a un pueblo —que ven como estúpido—: ¡TODOS CONTRA UNO!

No importan los programas, no importan las ideas; lo que les importa es la frentera manguala para proteger sus intereses mezquinos que han venido anidando a través de muchísimos años a costa del engaño, la mentira y la traición.

Solo quejas… de los entes de control, de los gobernadores, de los alcaldes, de la oposición en el Congreso. Hacen ver que nada es su culpa. Olvidaron sus funciones, pero no el día en que tienen que ir a cobrar el sueldo que reciben. Se les paga para que actúen, para que se apersonen de lo que les corresponde, no para que busquen culpables para soslayar su inoperancia y su indignidad. De pantaloncitos cortos corren a buscar a su papá no para que los proteja sino para mirar cómo menoscaban su imagen y como vilipendian su trabajo.

Esa clase de mentes infantiles debe acabarse. Las produce la envidia, el odio, la soberbia, la ambición, la falta de conciencia social, el egoísmo y todos esos pecados capitales que no dejan que prosperen las virtudes que los contrarrestan. Personas así no aportan nada positivo a un país que necesita de ellas altruismo y dignidad.

Pido disculpas a los niños por atreverme a utilizar los términos ‘mentes infantiles’. No era para compararlos a ellos con esos personajes enunciados, sino para hacer ver el grado de inmadurez que nos rodea.