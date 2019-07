La ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, ha vuelto a protagonizar una nueva controversia al afirmar que las niñas pobres que viven en el estado amazónico de Pará sufren violaciones porque no llevan ropa interior. “Especialistas nos dijeron que las niñas de allá son violadas porque no tienen calzones [bragas]; las niñas no usan calzones porque son pobres”.

Alves hizo este comentario durante la presentación de un programa de lucha contra la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres en esta zona amazónica. Añadió Alves que ya ha conseguido muchas donaciones de ropa interior para llevar a esta zona. Pero, “¿Para qué llevar calzones si van a terminarse?”, se preguntó Alves.

En ese sentido, Damares Alves incidió en la necesidad de establecer una fábrica de ropa interior en la isla de Marajó, en el estado amazónico de Pará, para terminar, según ella, con el problema de las violaciones. “Tenemos que llevar una fábrica de calzones a Marajó que generé empleo y a las chicas les salga más barata [la prenda]”, afirmó.

“Estamos buscando, así que si alguien tiene una fábrica de ropa interior y quiere colaborar con nosotros, que venga”, sentenció Alves.

A incapacidade da Damares Alves de compreender o mínimo é assustador. Achar que os abusos/estupros acontecem porque as meninas NÃO TEM CALCINHA é terrível vindo de quem deveria propor políticas públicas de enfrentamento a esta violência. Solução: enviar calcinhas para o Marajó. pic.twitter.com/0vV5UJOCxR — William De Lucca (@delucca) 25 de julio de 2019

Desde que asumió la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humano, Alves ha sido protagonista de varias polémicas, entre ellas cuando, recién estrenado el cargo, afirmó: “En nuestro Gobierno, nadie nos va a impedir llamar a nuestras niñas de princesas y nuestros niños de príncipes. Los niños visten de azul y las niñas visten de rosa”.

Publicado originalmente en Público con el título "La ministra de Familia de Brasil dice que las niñas pobres sufren violaciones porque no llevan ropa interior".