Las mujeres que pueden terminar de primera dama

Con diferentes perfiles y estilos han decidido por cuenta propia meterse de lleno en la política para apoyar la campaña a la presidencia de sus parejas o, por el contrario, mantenerse bajo la sombra. Algo tienen en común, y es que desde ya asfaltan el camino preparándose por si llegan a la Casa de Nariño.

Margarita Gómez

Es una gran devota católica, cuando su esposo, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, llegó a la alcaldía de Medellín, no permitía que sus hijos, Emilio y Pedro, se fueran a dormir sin tener la bendición de su papá. Fico movía cielo y tierra para llegar a su casa antes de las 9 de la noche. Para la familia Gutiérrez Gómez, la familia es el pilar de todo, Margarita es ingeniera administrativa con una especialización en mercadeo, pero sus hijos han estado por encima de su carrera, se ha dedicado a su hogar y es la encargada de que el barco no se hunda mientras su esposo recorre las regiones en su intento por ganar la consulta de Equipo por Colombia este 13 de marzo. Llevan más de 20 años juntos, son de esos novios “que duran toda la vida”, se conocieron cuando Margarita estaba en quinto de bachillerato y Fico hacía segundo semestre de Ingeniería Civil, desde entonces no se han separado. Siendo primera dama de Medellín, Margarita trabajó en favor de los niños y liderando programas contra el maltrato infantil.

Katia Nule

Reina del Carnaval de Barranquilla en 1995 es hija del exministro Guido Nule Amín y la abogada Ginger Marino. Su matrimonio con Álex Char fue el más sonado en 1999, se conocieron en una fiesta en la discoteca Rico Melao y 8 meses después se casaron. Como era de esperarse, la unión de las dos familias más influyentes e importantes de Barranquilla, fue el pretexto perfecto para una celebración en el que invitaron a más de 600 personas, políticos, celebridades y empresarios no se perdieron el matrimonio. Aunque Katia ha acompañado a Álex Char desde que era concejal, es reservada y se conoce pocos detalles de su vida privada. Cuando fue primera dama de Barranquilla, se mantuvo con bajo perfil, pero creó el programa infantil ‘Trabajando por los niños’, proyecto insignia de la alcaldía. El nombre de Katia Nule volvió a sonar cuando se dieron a conocer fotografías y pruebas que confirmaban el romance entre la ex congresista Aída Merlano y Álex Char además del rumor que aseguraba que el matrimonio era una fachada. Katia defendió a su esposo, por primera vez, hizo un video hablando de su vida privada, reveló que la relación de su esposo con Merlano fue pasajero y le reiteró su total apoyo y confianza. Muy al estilo de Hillary Clinton cuando desató el escándalo entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky.

María Ángela Holguín

Es politóloga de la Universidad de Los Andes. La bogotana ha hecho carrera diplomática desde los años 90, cuando César Gaviria era presidente fue la primera secretaria a la que le asignaron encargarse de las relaciones comerciales en la Embajada de Colombia en Francia. Inició su relación con Sergio Fajardo en 2019, él se había separado un año antes de su exesposa Ana Ramírez, madre de sus dos hijos. Fue ministra de relaciones exteriores de los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Conoció a Fajardo cuando estaba radicada en Buenos Aires donde representaba a Colombia ante la CAF, quien en ese entonces era candidato presidencial y pensó en su nombre para que lo acompañara como fórmula vicepresidencial. María Ángela tanteó la posibilidad, pero ya tenía en mente quedarse trabajando como ministra en el gobierno de Santos. Fajardo escogió otra fórmula vicepresidencial y nueve años después, Fajardo y Holguín se reencontraron. María Ángela ha estado impulsando la actual candidatura presidencial de Fajardo desde el 2018, y el centro de la campaña se ha movido desde Bogotá.

Verónica Alcocer

Reina de las Fiestas del 20 de enero de Sincelejo, es hija del abogado conservador Jorge Emilio Alcocer y se crió en una familia sumamente católica además de política, por ejemplo, su primo es Mario Fernández Alcocer, senador del partido Liberal. En su juventud, Verónica quería ser monja, pero con los años cambió de decisión, se enamoró por primera vez, asimismo se decepcionó y terminó siendo madre soltera a los 18. Cuando tenía 22 años y trabajaba en la Corporación Universitaria del Caribe conoció a Gustavo Petro cuando dio una conferencia en la institución. Era unos años mayor que ella y ya había tenido dos esposas: Katya Burgos y Mary Luz Herrán, pero se enamoraron y hoy llevan más de 20 años juntos y tienen dos hijas: Andrea y Sofía. Verónica lo acompañó discretamente en la campaña para la Alcaldía de Bogotá y luego como primera dama de la ciudad, ahora cambió su apariencia para acompañar a su esposo en su tercera campaña presidencial. Su imagen pasó de ser la de una mujer conservadora, seria y religiosa a la de una mujer empoderada, fresca, juvenil que conversa con líderes sociales, visita comunidades, baila en carnavales y hasta toma clases de bailes. Todo de manera independiente mientras su esposo hace su campaña.

Carolina Soto

Es la voz cantante de la campaña de Alejandro Gaviria, ha sido la única pareja de los candidatos presidenciales que tiene el rol de gerente de campaña. Cuando el exrector de la Universidad Los Andes decidió lanzarse repentinamente a la presidencia, Carolina Soto renunció a la codirección del Banco de la República para tomar las riendas del equipo. Desde entonces, se ha encargado de coordinar los recorridos a las regiones y su opinión pesa en cada decisión que toma su esposa. En el cónclave de la Coalición Centro Esperanza, Carolina Soto acompañó a Gaviria a pesar de que una de las directrices era que los candidatos estuvieran únicamente acompañados de sus asesores. Se conocieron cuando Gaviria había llegado de Estados Unidos para asumir el cargo subjefe de Planeación, sin embargo, era esposo de Tatiana Urrea con quien tuvo a su primogénita, Mariana, pero el matrimonio quedó atrás cuando conoció a la Carolina, doce años menor que él y quien para ese entonces era subdirectora de Programación y Seguimiento Presupuestal. En 2004 se casaron y son papás de Tomás de doce años.

María Victoria ‘Toya’ Ramírez

Monteriana de pura cepa, es comunicadora y especialista en estrategia y comunicación política, pero su carrera se ha consolidado como gestora social y emprendedora. Conoció a David Barguil en 2018, año y medio después del fallido matrimonio del senador con María Paz Gaviria, hija del expresidente, César Gaviria. A los pocos meses de noviazgo, Barguil se comprometió por segunda vez, esta ocasión en la Riviera Maya en México. Se casaron en las playas de Calao, en la costa cordobesa. Esta vez, el matrimonio del candidato fue un parrandón al estilo caribe, en contraste con la ceremonia de su anterior boda que fue privada y con un pequeño círculo de la pareja. Toya Ramírez ha acompañado a Barguil en su campaña, recorriendo a su lado las regiones de la Costa Caribe, no hay ciudad ni pueblo en el que la pareja no esté junta.

