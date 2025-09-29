Las muertes de Uribe Turbay y Kirk que exponen la retórica de la derecha

Por: Héctor David Toloza Peña |

septiembre 29, 2025

La violenta muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia y la de Charlie Kirk en Estados Unidos, ocurridas a miles de kilómetros de distancia, parecen más que una coincidencia. Para este ciudadano que escribe, son capítulos de una misma dramaturgia política: una época que ha hecho de la violencia —material y simbólica— su principal recurso de legitimación.

Ambos jóvenes, símbolos de la derecha contemporánea, defendieron la proliferación de armas, celebraron discursos de fuerza y fueron incondicionales de alianzas diplomáticas polémicas. Que terminaran abatidos por proyectiles, la materialización de lo que defendían como principio, es una ironía histórica difícil de ignorar.

El linaje de Uribe y las sospechas abiertas

Miguel Uribe cargaba con un apellido de peso: nieto de una dinastía política e hijo de una historia atravesada por pactos y tragedias. Su madre, Diana Turbay, murió en los convulsos años noventa durante el auge del secuestro. Tras su asesinato, nuevas hipótesis se abren paso. El jefe del ELN, Eliécer Erlington Chamorro, alias Antonio García, negó participación en el crimen y sugirió otra línea: un posible trasfondo ligado a las disputas de la esmeralda. Dijo que los vínculos del padre de Uribe con ese sector habrían puesto en riesgo a su hijo. Se trata de una hipótesis que requiere investigación judicial, no conclusiones anticipadas.

El discurso sacrificial de Kirk

En Estados Unidos, la reacción al asesinato de Charlie Kirk fue más directa. Líder mediático de Turning Point USA y figura del trumpismo juvenil, había normalizado la violencia como “precio necesario” para sostener la Segunda Enmienda. “Vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes cada año”, declaró en una entrevista. Ese discurso terminó convertido en epitafio cuando una bala lo silenció en un evento público.

Confluencias políticas

Tanto Uribe como Kirk fueron fervientes defensores de la alianza con Israel. Para sus seguidores, esa postura los convirtió en referentes de identidad política. Para sus críticos, implicó cerrar los ojos frente a denuncias de violaciones a los derechos humanos en Gaza y deslegitimar la protesta social.

Además, coincidían en un estilo de oratoria que deshumanizaba al adversario. Uribe, por ejemplo, responsabilizó a la propia víctima en el feminicidio de Rosa Elvira Cely, y describió la muerte de Dilan Cruz como un accidente. Kirk, por su parte, defendió un darwinismo político donde algunas vidas podían sacrificarse por un “bien mayor”.

Miradas teóricas

Los hechos pueden leerse con marcos más amplios. Hannah Arendt advirtió que cuando la violencia sustituye al poder, la autoridad se degrada en coacción. René Girard explicó que las sociedades cohesionan seleccionando enemigos sacrificiales. Walter Benjamin analizó cómo la violencia puede legitimarse en nombre de la ley. En ambos casos, la retórica que naturaliza la violencia abrió el camino para su concreción.

La política del martirio

Para sectores de la derecha, estas muertes ya se convirtieron en banderas. Desde allí piden más armas, más represión y menos espacio a la protesta. El riesgo es que los cadáveres se instrumentalicen como capital político, en lugar de abrir preguntas sobre la dignidad y la democracia.

El llamado de este ciudadano es claro: se requiere investigación rigurosa, transparencia y un debate público que desactive la retórica violenta. No se trata de negar la tragedia, sino de evitar que la sangre ajena sea usada como combustible electoral.

