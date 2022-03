Las motos que más han comprado los bogotanos para burlarse del pico y placa

.Publicidad.

Con la implementación del pico y placa todo el día en Bogotá, la ciudad se llenó de motocicletas y los trancones por congestión y accidentalidad siguen igual que antes.

Las familias que no tienen la capacidad económica para comprar un segundo carro con número placa diferente al primero se pasaron a las motocicletas, de las cuales se incrementó el mercado en un amplio volumen.

En enero, cuando la medida de la Alcaldesa Claudia López de extender el pico y placa durante todo el día se puso en práctica los bogotanos compraron unas 17 mil motocicletas y en febrero compraron 75 mil más. En Bogotá quedaron rodando, un poco más de 600 mil motos, que se unen a los casi tres millones de carros que ruedan en la ciudad.

Pero, cuáles son las motocicletas que más se comercializaron.

La moto más vendida en enero fue la Bajaj Boxer CT 100, según la empresa Bajaj de esta moto se vendieron 3.987 unidades. La AKT AK 125 NKD, fue la segunda moto que más se vendió, AKT reportó 3.076 motocicletas vendidas en enero y la tercera fue la TVS Apache, que negoció 2.311 motocicletas vendidas; por su parte la Suzuki Gixxer, ocupó el tercer lugar en ventas, reportando 2.140 unidades vendidas y la quinta fue TVS Sport, que se vendió en el primer mes 2.031 motocicletas.

Bajaj y TVS fueron las marcas que tuvieron un mayor crecimiento en cuanto a unidades vendidas frente a los años anteriores. Bajaj creció un 132% y TVS lo hizo en un 247%. Este tipo de motos se vendieron muy bien porque son motos pequeñas que no pagan impuestos y que no son muy costosas. La Boxer, la más vendida cuesta 4.6 millones de pesos. La TVS no supera los siete millones de pesos.