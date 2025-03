Las marcas de carros preferidas por los gringos que por culpa de Trump les va a salir carísimos

EE. UU. ha sido un país con gran influencia en el sector automotriz. Avances como los de Henry Ford o la creación de General Motors lo convirtieron en uno de los epicentros más importantes a nivel mundial. En 1950, este país consiguió tener la industria automotriz más grande del mundo, incluso si se llegasen a combinar todas las industrias de otros países en ese entonces y demás marcas de carros. No como sucede hoy en el gobierno de Trump.

Detroit, conocida como el centro de la industria automotriz de los Estados Unidos, tomó gran relevancia a nivel mundial. La música y la arquitectura fueron algunos de los pilares que llevaron a que esta ciudad fuera uno de los centros industriales más grandes del país. Sin embargo, la pésima gestión y otros factores llevaron a Detroit a declararse en bancarrota en 2013.

Pese a esto, en 2016, EE. UU. logró la mayor cantidad de ventas de vehículos en su historia, alcanzando un total de 17.5 millones de unidades vendidas. Cuatro años después, en 2020, tuvo su punto más bajo, logrando vender tan solo 0.09 millones de unidades. Ante esta situación y buscando fortalecer la economía y la industria local, el gobierno de Donald Trump ha tomado una decisión que tendrá un grave impacto en varios países y en el sector automotriz.

La decisión del gobierno de Estados Unidos que debilitará varias economías del mundo

Estados Unidos ha logrado convertirse en uno de los países donde más se venden carros al año. Se estima que en 2024 se comercializaron 16,09 millones de vehículos en este país, siendo superado únicamente por China. Sin embargo, es probable que esta cifra cambie en 2025 debido al anuncio de Donald Trump de colocar aranceles del 25 % a todos aquellos automóviles que no sean fabricados internamente y también a las autopartes.

La medida empezará a regir a partir del próximo 3 de abril y, sin duda, significará un duro golpe para el bolsillo de los estadounidenses. Aunque en el momento hay 44 plantas de ensamblaje funcionando en EE. UU., muchos vehículos suelen ser importados de fábricas de Canadá, México y China. Con la decisión de Trump, los vehículos del exterior podrían llegar a aumentar su valor hasta en 12 mil dólares. De igual forma, el costo de producción de algunos vehículos podría aumentar unos 4 mil dólares.

|Le puede interesar Así se creó el Escarabajo, el carro más popular de Volkswagen que llegó a Colombia en 1949

Esto afectará notablemente a varios modelos, los cuales se han convertido en los favoritos de los residentes de Estados Unidos. La lista la componen modelos de marcas japonesas como Toyota o Nissan, aunque también tendrá un impacto negativo en los vehículos que exporta Stellantis, que maneja las marcas RAM y Jeep.

Si bien es cierto que Chevrolet es una empresa que nació en EE. UU., varios de sus populares modelos no se ensamblan o fabrican en el país. Por ejemplo, la Chevrolet Equinox, ensamblada en México y Canadá, fue el modelo que más se exportó a Estados Unidos, pues fueron enviadas 219.071 unidades. Otro de los modelos que más se llegó a importar en EE. UU. fue la popular pick-up Tacoma de la marca Toyota. A pesar de que la marca japonesa cuenta con su propia planta dentro del país dirigido por Trump, desde México se enviaron más de 200 mil unidades ensambladas.

Lo mismo ocurre con el Nissan Sentra, un sedán que ha sido muy popular en Norteamérica, siendo el modelo más importado por este país, con 179.767 unidades en 2024. Este vehículo es ensamblado en la planta de la marca en Aguascalientes, México.

A la lista se suma la Honda HR-V, modelo ensamblado en varios países, entre ellos México, y del que se enviaron 166 mil unidades en 2024. Por otro lado, Ford, famosa empresa estadounidense, también cuenta con plantas en México, desde donde envía a Estados Unidos modelos como Bronco Sport y Maverick.

Otros modelos que podrían aumentar su valor y que se comercializan muy bien en Estados Unidos son la RAM 2500 y Jeep Compass, distribuidos por Stellantis, un grupo ítalo-franco-estadounidense. Incluso GMC se verá afectada, pues también tiene plantas dedicadas al ensamblaje en México, desde donde llevó más de 140 mil unidades a Estados Unidos durante 2024.

Además de afectar notablemente a varias marcas, también generará un fuerte impacto en la economía de México y Canadá. En el país azteca hay 21 plantas dedicadas al ensamblaje de vehículos, 10 dedicadas a la producción de motores y 7 que se encargan de manufacturar la transmisión de varios automóviles. Por lo que se sabe, el 80 % de los carros ensamblados en México tienen como destino Estados Unidos, lo que seguramente cambiará en este 2025.

Es probable que muchas compañías opten por empezar a abrir sus plantas en EE. UU., acabando con los más de 3 millones de vehículos que se envían desde México al mundo. Lo mismo ocurrirá con Canadá, país que cuenta con más de 30 plantas de ensamblaje en su territorio. Además de afectar notablemente cientos de puestos de trabajo, también golpeará compañías estadounidenses, como es el caso de Tesla.

Important to note that Tesla is NOT unscathed here. The tariff impact on Tesla is still significant.