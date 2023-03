.Publicidad.

La separación de la periodista deportiva Melissa Martínez y el futbolista Matías Mier hizo bastante eco, pues después de varias semanas de rumores y la filtración de algunas imágenes en las que se le veía a él en compañía de otra mujer, a través de un comunicado publicado en el perfil de Instagram del uruguayo se confirmó que después de 5 años de relación esta había llegado a su fin.

Hasta el momento, Melissa Martínez no se había pronunciado al respecto, sin embargo, en el programa de Eva Rey decidió por primera vez hablar directamente de su separación.

En ‘Desnudate con Eva’, la española le preguntó a la periodista de ESPN “¿Has perdonado o todavía hay rabia?”, haciendo referencia a su separación con Mier. La soledeña sorprendió al no intentar evadir la pregunta.

“Que buena pregunta. Mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición”, dijo.

A esa respuesta Eva Rey, la cuestionó que sí aún esperaba que se disculparan con ella. Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos Melissa Martínez aseguró que no era algo que en este momento le quitara el sueño.

“No, ya no me importa, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.

Las respuestas de Melissa fueron aplaudidas por sus seguidores “Ella es tan hermosa , no vale la pena que sufra por alguien que no la valoró”, “Ella es inspiración para las mujeres”, “Ella es hermosa y admirable, una mujer 10”, son algunos de los comentarios que se destacan.

