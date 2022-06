Las ilusiones de junio

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

En mayo se hundió el liderazgo de Uribe, se esfumó, desapareció. Refresca dejar atrás las monótonas sentencias de sus seguidores contra las Farc -desmovilizadas hace cinco años- y contra el Acuerdo de La Habana, incumplido desde hace cinco años. Aunque Uribe siga siendo la inspiración para los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales, es su incapacidad para elaborar un modelo distinto al uso de la violencia con impunidad para mantener sus privilegios, la causa de su derrota. La frustración de la ciudadanía por la falta de oportunidades tras desaparecer la guerrilla hizo evidente la ineptitud de la democracia clientelista y ahora las mayorías sucumben ante la estupidez universal de las redes sociales.

Si RH gana en segunda vuelta es porque el miedo al triunfo de Petro es más grande que el miedo al triunfo del santandereano. De manera que las estrategias de los dos candidatos se resumen en aumentar el miedo al adversario. Los petristas soltaron sus perros con el expediente de las basuras energéticas y lo acusan de hacerse rico vendiendo casas a los pobres. RH, con la veteranía propia de la joven tercera edad de esta época, sonríe y elude las ofensas y denuncias sin entrar al debate ni a justificarse. Petro, ahora con la cara larga, necesita que RH pierda credibilidad, pues un corrupto no acaba la corrupción así como un violento no acaba la violencia ni un clientelista acaba el clientelismo. Pero el asunto no cala. En las encuestas siguen parejos porque al igual que ocurrió con Trump mientras más lo acusaban de corrupto, de machista de ignorante, más lo fortalecían. Los electores de cambio que se nutren en las redes son invulnerables a esos ataques.

La competencia se pasó entonces a demostrar quién es más institucionalista. Es decir, cual cambio es menos peligroso, lo que es una contradicción porque los dos llegan a la final por ser las opciones para dejar atrás las instituciones democráticas en las que nadie cree. Petro y RH fueron votados para superar las fallas de la democracia clientelista y la necesidad de cambiar de modelo. Sin embargo los dos compiten ahora para asegurar que respetarán los frenos y contrapesos. El Congreso, las cortes, las ías y hasta a la oposición. Todo lo que nunca nadie ha respetado en Colombia.

La gente afín a RH asegura que es mejor porque respeta las reglas del libre mercado pero no al Congreso, el templo de la corrupción clientelista. Los de Petro respetarán al Congreso donde son la primera fuerza y tienen posibilidad de hacer la coalición clientelista de siempre para gobernar. Pero respetarán menos las reglas del libre mercado porque necesitan quitarles plata a los ricos para repartirla entre los pobres. Los de RH mantendrán los fondos de pensiones en manos de los ricos como su banco privado. Los de Petro los usarán como gasto público como lo hizo el clientelismo del pasado hasta quebrar al antiguo ISS.

La idea de RH de expulsar el clientelismo del control y manejo de las arcas públicas es muy atractiva para un electorado que nunca se cansa de ver tras las rejas a uno y otro político. Desde Santofimio en los años setenta estamos en esas. En el dos mil fueron 70 parapolíticos (perdón, congresistas) que el magistrado Iván Velásquez enrejó incluyendo al primo del intocable; en la era Santos cayeron los Ñeñes y unos pocos de los que recibieron los pagos de Odebrecht. El tesoro nacional, promete RH, lo va a distribuir sin injerencia politiquera, a base de empirismo empresarial aplicado a la cosa pública. No habrá votos en el parlamento para aprobar sus reformas a cambio de cuotas, coimas, puestos, embajadas y contratos para los amigos del parlamento así sean de Santander. Nada de mermelada ni de auxilios, la maquinaria estatal la moverán manos angelicales, incapaces de torcerse, de favorecer a un amigo por correcto que parezca.

Sobre este tema Petro, rodeado de tanta gente de tanta partes de tantas tendencias de tantas procedencias, dice poco. ¿Qué puede hacer una coalición que suma distintas izquierdas, diferentes tipos de clientelismo y de militantes católicos, con exparas, exguerrilleros, neonegociantes del estado, con santistas, gaviristas, samperistas y caicedistas entre otras especies? ¿Será este el gran sancocho nacional con el que tanto soñó Jaime Bateman? Todos contra la concentración de la riqueza, todos por un modelo inclusivo, equitativo y participativo, todos por el cambio bajo un modelo indefinible, que más o menos se reducirá a repartir nuevos subsidios.

Como no hay modelo redentor a la vista, tal vez a los candidatos les conviene concentrarse en mover los voticos que les falta para lograr el cambio. A Petro, por ejemplo, le falló la costa Caribe. La votación estuvo por debajo de sus expectativas pues la abstención fue muy alta en el Caribe donde Petro gana fácil:

Con los amplios recursos de la campaña y su experiencia para movilizar votantes es increíble que se olvidara poner transporte gratis desde todos los barrios y veredas a los puestos de votación, con refrescos, refrigerios y papayeras de ida y trago de vuelta. Esto no es compra de votos, es acercar las urnas al elector del cambio. Petro en segunda vuelta no puede darse el lujo de perder en el Cesar o en Bolívar porque los votos que ganó en Quindío y Risaralda no los compensan. Sobre todo porque en Bogotá donde votó el 64 % del potencial electoral, once puntos por encima de la media nacional y obtuvo el 47% (1,7 millones) le queda difícil sumar mucho más. Mientras que a su contrincante se le sumarán gran parte de los votos de Fico y pondrá en aprietos al mesías de Sucre.