Las fichas de Petro en el ministerio de Cultura que no se han podido posesionar

En la primera tanda de nombramientos, antes de tener que empezar a transar con la clase política, la escogida para ser la ministra de Cultura fue Patricia Ariza, una conocida líder cultural vinculada toda la vida al teatro. Su designación llegó con otros dos nombres con roles claramente definidos: Jorge Zorro y María Eugenia Martínez. La tarea del primero sería dirigir a la formación de corales infantiles y juveniles de música clásica en todo el país, mientras que Martínez, con quien había trabajado en la Alcaldía de Petro, seria la encargada del tema de patrimonio.

Patricia Ariza, santanderena de Vélez, poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda Colombia para la Paz y la convivencia. Una cultura para la identidad para dinamizar la colombianidad diversa.https://t.co/WLwTVQZJal — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 4, 2022

Más de mes y medio después, ninguno de los dos se han podido posesionar. Jorge Zorro tiene un doctorado en Rusia sin homologación de su titulo. Aunque le homologuen la experiencia, esta se cuenta a partir de que cumpla el trámite y se exigen cinco años como mínimo.

María Eugenia Martínez cuenta con una inhabilidad de diez años por parte de la Personería de Bogotá por problemas de contratación cuando fue funcionaria del Distrito. Aunque alega que la Procuraduría le tumbó esa decisión, aún no aparece el papel que la respalde y no se ha despejado el camino legal. Aunque no está en ejercicio de sus cargos, ambos tienen asiento en Mincultura imparten órdenes e intervienen en las nuevas contrataciones y participan en reuniones con el equipo directivo.

El tiempo corre y la situación no parece despejarse, con lo cual quizás tendrán que empezar a barajarse nuevos nombres.



