Las exigencias que les hizo Rigo a RCN para poder hacer su novela

.Publicidad.

La novela de Rigo ha sido una de las historias que más éxito ha logrado en lo que va de este año. El canal RCN construyó una producción admirable y que ha sido aplaudida por todos aquellos que han visto uno de sus capítulos. Por supuesto que el ciclista ha estado pendiente de la novela y suele interactuar bastante con publicaciones al respecto. Esto es una muestra de que a él, no le ha disgustado en absoluto lo que ha hecho el canal, todo lo contrario. Ahora bien, para poder hacer este tipo de bionovelas, es necesario tener el sí del personaje y aceptar algunas exigencias. Pero ¿Rigo tuvo exigencias para que se hiciera la novela de Rigo?

¿El ciclista tuvo exigencias para que se grabara la novela de Rigo?

No es la primera vez que en Colombia se ve una bionovela sobre algún o algunos personajes importantes del país. Lo vimos hace un tiempo con la historia de Leandro Díaz o también con la producción de La Selección. El libretista de esta historia fue César Augusto Betancur, quien también es conocido como 'Pucheros'. Lo llamativo del caso es que, este hombre, también es el libretista de la novela de Rigo. Él fue quién reveló si el ciclista tuvo alguna objeción o exigencia para que se grabase esta historia. Según comentó, en producciones como La Selección, algunos pidieron que ciertas cosas no aparecieran o fuesen omitidas.

..Publicidad..

Foto: @rigobertouran

|Le puede interesar Esto pueden costar los finos perros que Rigoberto Urán tiene de mascotas

...Publicidad...

Pero, ¿el ciclista tuvo alguna exigencia similar para que se grabara la novela de Rigo? Pues según reveló el mismo 'Pucheros', el hombre no tuvo objeción alguna. Todo lo que se había propuesto para la producción del canal RCN, él lo aceptó. El deportista de Urrao no prohibió absolutamente nada, estuvo de acuerdo con lo dicho. Incluso, fue una persona que respondió todo aquello que le preguntaron, tanto él como su esposa. Sin duda alguna, un ciclista que a pesar de sus logros y de su fama, se sigue manteniendo igual de sencillo a cuando vivía en Urrao. Además, el hecho de no omitir nada, ayuda a que se vea la realidad de la vida de Urán.

....Publicidad....

Vea también: