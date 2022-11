Las estúpidas respuestas de los conchudos que se cuelan en Transmilenio

Nos metimos de sapos a grabar a los que no pagan los 2.650 pesos que vale el pasaje, los confrontamos y les sacamos la piedra

.Publicidad.

“Porque tengo frío” “porque se me quedó la tarjeta” “porque no tengo plata” “porque se me da la

gana”. Nos metimos en la estación de la calle 95, justo al frente de la iglesia Su Presencia donde

uno supone la gente es más civilizada, más temerosa de Dios. Pero nada de esto ocurre cuando la

única voluntad es pasarse la ley, sentir el vértigo de quebrantar el orden establecido. En cierto

sentido todos somos anárquicos.

Algunos de los que captamos en nuestra sapería se envalentonaron, quisieron golpearnos,

denunciarnos ante la policía. Otros simplemente lloraron. Este es el retrato de una ciudad que

hace tiempo se está incendiando con sus habitantes adentro.

-Publicidad.-

Publicidad.