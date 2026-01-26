Las detenciones en la era Trump se han incrementado en hasta un 2.450% en un solo día

La detención de inmigrantes creció de forma histórica: más redadas, menos liberaciones, miles de familias afectadas y un sistema en expansión

enero 26, 2026

En un estremecedor informe, el Consejo Americano de Inmigración reporta que las detenciones de personas indocumentadas se han incrementado en una cifra sin precedentes del 2.450 % en un solo día, debido a las políticas impuestas por el presidente Donald Trump, mientras que las liberaciones de personas detenidas disminuyeron en un 87 % entre enero y noviembre de 2025.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha anunciado que espera contar con casi 108.000 plazas disponibles en centros de detención para el año en curso.

Además, hay que señalar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya cuenta con casi 15.000 millones de dólares anuales para la detención de inmigrantes hasta finales del año fiscal 2029.

Todo esto ocurre mientras, en algunas ciudades santuario, las comunidades viven una verdadera pesadilla que incluye muertes causadas por agentes del ICE contra inmigrantes y sus simpatizantes, la destrucción y separación de miles de familias, y la reafirmación de que existe un perfil racial para detener a las personas.

De acuerdo con el documento, cuando el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2025 había aproximadamente 40.000 personas detenidas en centros de detención de inmigrantes. A principios de diciembre de 2025, esa cifra había aumentado casi un 75 %, con cerca de 66.000 personas detenidas en todo Estados Unidos. El sistema tenía, según los informes, capacidad para albergar a 70.000 personas en un día cualquiera, el nivel más alto de la historia.

“Sin embargo, esto es solo el comienzo para la administración Trump, que, según planes filtrados, esperaba tener disponibles casi 108.000 plazas en centros de detención de inmigrantes para enero de 2026”, destaca el informe.

Y agrega: “Si bien la administración no ha logrado este ambicioso objetivo, la rápida y continua expansión de la detención de inmigrantes ha provocado enormes cambios en la aplicación de las leyes migratorias, atrapando a cientos de miles de no ciudadanos en un mundo cada vez más opaco de cárceles remotas y prisiones privadas, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede ejercer una presión cada vez mayor para que las personas detenidas se rindan, acepten la deportación y renuncien a cualquier posibilidad de permanecer en Estados Unidos”.

A lo anterior se suma que la Casa Blanca estaría ofreciendo incentivos de hasta “3.000 dólares por persona, tiquete aéreo gratuito y la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos”, según un anuncio realizado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El documento también señala que “el sistema de detención, que no se consolidó por completo hasta mediados de la década de 1990, está en camino de igualar en tamaño a todo el sistema penitenciario federal para finales del segundo mandato del presidente Trump”.

Vale la pena destacar que esta expansión se ve impulsada por un aumento sin precedentes en la financiación proporcionada por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto del presidente Trump. Sumadas a las asignaciones anuales, el ICE cuenta con casi 15.000 millones de dólares al año para la detención de inmigrantes hasta finales del año fiscal 2029.

Este informe tiene como objetivo documentar la expansión histórica de la detención de inmigrantes bajo la administración Trump. Detalla no solo los cambios de política que han llevado a que la detención por parte del ICE alcance el nivel más alto registrado, sino también su impacto en las personas afectadas.

El aumento de la detención de inmigrantes y el despliegue mediático que ha acompañado la construcción y el uso de nuevas instalaciones —junto con la práctica eliminación de la transparencia en su funcionamiento— constituyen la base de los esfuerzos de deportación masiva del presidente Trump.

Numerosos agentes federales de diversas agencias, como el FBI y el IRS, se han desplegado por todo el país para llevar a cabo detenciones indiscriminadas en comunidades estadounidenses, las cuales aumentaron un 600 % durante los primeros nueve meses del mandato de Trump.

Las operaciones de control selectivas se han complementado con redadas más indiscriminadas en lugares de trabajo, patrullas móviles y detenciones colaterales. Inmigrantes que asistían puntualmente a audiencias judiciales y citas de control han sido detenidos nuevamente sin previo aviso.

Como resultado de estos cambios en las prácticas de detención, el número de personas sin antecedentes penales retenidas en centros del ICE se incrementó en un 2.450 % en un solo día.

Desde enero hasta el 29 de noviembre de 2025, las liberaciones discrecionales de personas detenidas disminuyeron en un 87 %.

Sin liberaciones, la población detenida por el ICE ha crecido de forma acelerada. Hasta noviembre, el número de personas detenidas en un día cualquiera aumentó casi un 75 % con respecto a enero. La administración planea ampliar aún más el sistema en más de un 150 % durante este año.

