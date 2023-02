“Solo son un personaje ” Las críticas de Luisa Fernanda W a los famosos

.Publicidad.

Luisa Fernanda W inició creando contenido para youtube pero con el constante cambio en el mundo digital, migró a plataformas como instagram y TikTok, ganando con ello el título de influencer. Aunque hoy en día se codea con grandes personajes de la farándula colombiana, esto no evitó que se despachara contra ellos.

En medio de una entrevista con Amara, también creadora de contenido, la paisa aseguró que los famosos no son más que fachadas.

La charla entre las influencer fue compartida en el canal de Youtube de ‘Amara que linda’, en esta hablando de todo tipo de temas, incluso de algunos temas privados de la relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, sin embargo, la pregunta que más llamó la atención tuvo que ver con los personajes que hacen parte de la farándula.

¿Has tenido alguna mala experiencia conociendo a otros famosos, influencers cantantes?", fue la pregunta que hizo Amara. La paisa aseguró que no ha tenido una mala experiencia directamente, pero que si hay algo que no le ha gustado de conocer celebridades.

“Yo personalmente no he tenido una mala experiencia con estas personas pero si me ha pasado algo y es que, me he quedado como impresionada en el mundo de los famosos, como hay muchas personas que no son lo que aparentan, como que de verdad si hay muchas personas que se crean todo un personaje por completo", expresó Luisa.

Después comentó que ella se ha acercado a saludar a muchas personas que en redes y en pantallas aparentan tener una “buena vibra”, pero que está muy lejos de ser la realidad y termina siendo algo decepcionante.

