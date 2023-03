Las compositoras injustamente olvidadas por culpa del machismo

Por: Laura Cecilia Bedoya Ángel |

marzo 06, 2023

Cuando se pregunta por composiciones de música clásica, inmediatamente se mencionan nombres de compositores y sus obras, es escaso escuchar a alguien nombrar una mujer y su creación, sin embargo, existieron, aunque estén en el olvido.

Hubo quienes se toparon con el olvido cuando se nutrieron del loto “el que de ellos probaba su meloso dulzor, al instante perdía el gusto de volver y llegar con noticias al suelo paterno; sólo ansiaba quedarse entre aquellos lotófagos, dando al olvido el regreso, y saciarse con flores de loto.”1 Se refiere al olvido de la patria.

La mitología refiere que Lete (el Olvido) hija de Eris (Diosa de la discordia) dio su nombre a la Fuente del Olvido situada en el inframundo; los muertos bebían de ella para olvidar su vida terrestre. Se trata entonces del Río del olvido ubicado en el país de los muertos.

Digamos que cuando se aborda la historia de las compositoras, se encuentran cobijadas por el olvido y no es necesario para entender su situación remitirse a la mitología, sino a la condición de género.

La italiana Maddalena Casulana (1544-1590) está en la lista de las compositoras, su escenario fue el Renacimiento y es importante porque fue la primera mujer compositora que tuvo música impresa publicada en la historia de la música occidental. En el laúd interpretaba madrigales. Es famosa esta frase suya «Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que sólo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres».

Veamos lo siguiente, lo escribió Clara Wieck poco antes de casarse con Robert Schumann y convertirse en Clara Schumann, una de las compositoras e intérpretes más valoradas por la tradición musical, pero de ninguna manera a la altura de lo que le correspondería, según la crítica actual. “Hubo un tiempo en el que yo creía tener talento creativo, pero he renunciado a esa idea; una mujer no debe tener el deseo de componer: si ninguna ha podido hacerlo, ¿por qué iba a poder yo?” 2

Ahora entrando en materia presento un trabajo de investigación de Soledad Venegas* y Julia Winokur,* Songbook. Las mujeres compositoras de tango desde los inicios hasta la actualidad, que se inaugura con estas palabras de Eladia Blázquez:

“Aunque me des la espalda de cemento,

me mires transcurrir indiferente;

¡Te quiero! Buenos Aires, y tu gente,

y entre tu gente, sin querer,

te encuentro, me encuentro…”

Eladia Blázquez, Mi ciudad y mi gente.”

En el estudio citado se da cuenta de la existencia de lugares de la historia cultural de Argentina aún no explorados, a esto se suma el itinerario del tango que ha sido estudiado por hombres desde distintos puntos de vista, donde aparecen reflexiones , análisis , patrimonios musicales, la poética de otros hombres, y se entreveran las vidas de las mujeres en la canción y en distintos períodos, en otras palabras, el relato estuvo en poder de los hombres.

No sin asombro sigo pensando que en la rama de la composición musical ha sido escaso el reconocimiento a las mujeres en las distintas categorías de la música, bien sea clásica o popular y aquí me planto en la formación musical llamada tango, donde es notoria la ausencia de las compositoras y para compensar la exclusión se le ha dado un lugar en la interpretación de las canciones. Sobre el tema Estella Dos Santos afirma, “prevaleció cierta constante de parte de los productores y las discográficas de circunscribir el catálogo femenino a unos pocos nombres”.

“Aún así, quienes se dedicaron al tango lo hicieron, la mayoría de las veces, desafiando mandatos sociales y familiares, tironeadas continuamente por la profesión y el universo doméstico. Lo que hasta ahora no sabíamos tan claramente es que parte de esos desafíos involucraron la actividad compositiva.” 3 Quiero aprovechar esta nota para afirmar que la poética del tango, en su mayoría, ha estado bajo la visión masculina.

Es evidente que el número de composiciones de las mujeres en el tango no es copiosa, sin embargo, no pierde importancia el estudio que se pueda hacer sobre ellas, a pesar de no contar con la circulación de sus obras y una bibliografía organizada y compartida. En el siglo XXI el panorama de las mujeres en el tango ha cambiado por su fuerte presencia que se ha hecho sentir en el baile, la composición, la poética, las orquestas y un sinfín de acciones referidas al tango.

A propósito del nombre, dicen las autoras lo siguiente, “La elección del término songbook en lugar del término en español “cancionero”, igualmente válido, no fue un gesto de esnobismo, sino una decisión motivada por la idea de insertarnos en una tradición muy extendida en la música popular y que remite a un formato editorial específico. Un antecedente claro lo conforma el Real Book de jazz, realizado por estudiantes del Berklee College of Music en la década del setenta que estandarizó el esquema de melodía en clave de sol con cifrado armónico americano.”4

Se puede admitir que la lista es el legado de las compositoras en distintas épocas que muestra claramente el ardor de su espíritu para romper las barreras del síntoma patriarcal de la sociedad, especialmente de la comunidad tanguera de ese entonces. El estudio se enmarca en una época referida hasta finales del siglo XX.

El criterio de selección pertenece a la siguiente nota, “En todos los casos, priorizamos aquellas canciones de las que tanto su letra como su música fueran creadas por las mismas artistas. También atendimos a los casos de obras que obtuvieron reconocimientos como los famosos concursos Glücksmann organizados entre 1924 y 1930 o los más actuales certámenes Hugo del Carril.” Veamos las escogidas:

Yo soy la rubia.(Tango) Eloísa D’Herbil de Silva.(1842-1944). Letra y música: Eloísa D´Herbil de Silva.

Oíme negro. (Tango). Rosita Quiroga. (1896-1984) Letra y música: Rosita Quiroga.

Cachito/ La enmascarada. (Tango). Paquita Bernardo. ( 1900- 1925). Letra: Francisco García Jiménez, música: Paquita Bernardo.

Lejos de mi tierra. (Tango). Azucena Maizani. (1902-1970). Letra y música. Azucena Maizani.

Eterna duda. (Tango). Isolina Di Giovan Battista. ( S.F): Letra y música Isolina Di Giovan.

No ande con rodeos. (Tango). Adela Trípoli. (S.F). Letra: Enrique Dizeo, música: Adela Trípoli.

Viejo Anguila. (Tango). Mercedes Simone. (1904-1990). Letra y música: Mercedes Simone.

Al tango lo canto así. (Tango). Tita Merello. (1904-2002). Letra y música: Tita Merello.

Atardecer pampeano.(Tango). Isolina Godard. (1905-1935). Letra: francisco García Jiménez, música: Isolina Godard.

El beso. (Vals). Mary White.( S.F). Letra y música: Mary White.

Casi como jugando. (Canción criolla). Libertad Lamarque. (1908-2000). Letra y música: Libertad Lamarque.

¿Por qué soy reo?. (Tango). Herminia Velich.(1908-1956). Letra Manuel Meaños/ Juan Velich, música: Herminia Velich.

A Guaiminí. (Vals). Nelly Omar. ( 1911-2013). Letra y música: Nelly Omar.

Cuando silva el viento (Tango) . Maruja Pacheco Huergo. (1916-1983). Letra y música: Maruja Pacheco Huergo.

El cuarenta y cinco. (Tango). María Elena Walsh. (1930-2011). Letra y música: María Elena Walsh.

A Cátulo Castillo. (Tango). Eladia Blázquez. ( 1927-2005): Letra y música: Eladia Blázquez.

A cielo partido. (Tango). Marta Pizzo. (1858). Letra y música: Marta Pizzo.

Me dijeron. (Tango). Claudia Levy (1963). Letra y música: Claudia Levy.

Madrugada y soledad. (Tango). Marisa Vázquez. (1966). Letra y música: Marisa Vázquez.

Solterona. (Milonga). Vero Bellini. (1971). Letra y música: Vero Bellini.

Para siempre. (Tango). Elbi Olalla (1971). Letra y música: Elbi Olalla.

Lluvia. (tango). Matilde Vitullo. (1873). Letra: Marcelo Cohen, música: Matilde Vitullo.

Noches perfectas. (Tango). Silvina Adamoli.(1974). Letra y música: Silvina Adamoli.

Grito final. (Tango). Mariana Bevacqua (1974) Letra: Hugo Dante Bevacqua, música: Mariana Bevacqua.

Embrujado. (Tango). Analía Goldberg(1974). Letra: Alfredo Tape Rubin, música: Analía Goldberg.

Manifiesto nocturno. (Tango). Victoria Di Raimondo. (1976). Letra y música: Victoria Di Raimondo.

Equívoco. (Tango). Marina Baigorria (1978). Letra y música: Marina Baigorria.

Neblina. (Milonga lenta). Natalí Di Vicenzo ( 1982). Letra y música: Natalí Di Vicenzo.

Valsecite. (Vals). Ana Sofía Stamponi (1982). Letra y música: Ana Sofía Stamponi.

Sirena Requiem. (Milonga). Cintia Trigo (1984). Letra y música: Cintia Trigo.

(Tango). Evelina Sanzo (1986). Letra y música: Evelina Sanzo.

Ya terminando la nota, agrego que quise visibilizar las olvidadas, sobre todo, en el campo de la composición y contribuir con mis letras a la memoria.

Por otro lado, a manera de homenaje, es preciso sellar el tema con las palabras de Anna Caballé, “Las escritoras románticas sufrieron un proceso de masculinización por querer acceder a una profesión y a un mundo que les estaba absolutamente vetado , entonces habrá que buscar desde qué voz se incorporan a ese mundo, tendrán que hacerlo desde una voz masculina, es decir el sujeto masculino aunque su sensibilidad será contraria a la masculinidad.”

(1) Homero, Editorial Gredos S.A Madrid.2014. p.151

(2) https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20190414/461563408233/compositoras-musica-anna-beer-armonias-y-suaves-cantos-francesca-caccini-barbara-strozzi-elisabeth-jacquet-marianna-

(3) Venegas, Soledad.-Winocur, Julia .Songbook : mujeres compositoras de tango : desde los inicios hasta la actualidad ; compilación de Soledad Venegas ; Julia Winokur. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico; Dirección General de Enseñanza Artística, 2022.

(4) Ídem

NOTA FINAL: LAS AUTORAS: *Julia Winokur es música, docente e investigadora. Es Licenciada y Profesora en Letras (UBA) y Licenciada en Música Argentina (UNSAM). Es becaria del Conicet y realiza el Doctorado en Antropología Social de IDAES-UNSAM. Trabaja como investigadora del Instituto de Investigación en Etnomusicología (IIET-DGEART). Además, es flautista y compositora e integra grupos de folclore latinoamericano y tango, como el sexteto Chifladas Tango.

*Soledad Venegas es etnomusicóloga, flautista y docente. Como investigadora trabaja en el Instituto de Investigación en Etnomusicología (IIEt-DGEART) y en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC). Es coordinadora del Sector Tango del Mercado de Industrias Culturales (MICA) del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina. Como flautista integra la cooperativa artística Oiga!, orquesta de música popular.