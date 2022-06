Las caleñas que se liberaron de sus partidos para lanzarse a la alcaldía

.Publicidad.

La primera en renunciar a su partido fue la concejal liberal Diana Rojas quien se hastío de las componendas políticas de sus copartidarios en cabeza de César Gaviria y después de dos años de hacerle una dura oposición al alcalde Jorge Iván Ospina decidió dar un paso al costado del partido Liberal y concejo. Aunque no lo ha dicho explícitamente, no se descarta que Diana Rojas aspire a suceder a Jorge Iván Ospina en una Cali fracturada que aún no logra ver luz al final del túnel.

Por su parte, la exrepresentante Catalina Ortíz también renunció a su partido, Alianza Verde, después de haber trabajado en los últimos meses como jefe de debate de la campaña de Sergio Fajardo. Ortiz también tiene planeado lanzarse a la alcaldía de Cali en el 2023 y renunció a los verdes para no ser relacionada o asociada con Jorge Iván Ospina quien hacer parte de esta colectividad.

Diana Rojas y Catalina Ortíz aspirarán a la alcaldía de Cali por movimientos independientes.

