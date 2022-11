¿El fantasma de la B? las burlas al América de Cali por cuenta de la mascota del mundial

.Publicidad.

Se acabó la espera y Catar 2022 inició por todo lo alto; pero lo curioso es que, sin importar que Colombia no haya clasificado, la inauguración dejó como tendencia en redes al América de Cali, todo por cuenta de la mascota del mundial 2022, un Kufiyya (pañuelo tradicional de Oriente Medio y Arabia) llamado La'eeb.

En la imponente inauguración, la mascota se robó el show principal en el estadio Al Bayt de Jor, puesto que apareció flotando por los aires dando la bienvenida a las 32 selecciones participantes. Ahora bien, en Colombia le encontraron relación con un momento que para muchos puede ser divertido; pero que para los hinchas del América de Cali significó un infierno.

-Publicidad.-

En las redes sociales empezaron a aparecer imágenes de La'eeb comparándola con el reconocido 'Fantasma de la B', ese fantasma que no le deja olvidar a los hinchas escarlatas que el conjunto de los diablos rojos estuvo durante 5 años participando en la segunda división del futbol colombiano.

Me cuentan que los hinchas del América apagaron el TV, apenas salió la mascota del mundial. pic.twitter.com/EuqIgQrnyW — Yair Puello (@puello_yair) November 20, 2022

Publicidad.

Cuando ves el fantasma de la B del América en la inauguración del mundial jajajajajajaja @TatoCepeda 😂😂😂#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/BQI8p7vVAR — Jeison Andrei (@JeisonAndreiCub) November 20, 2022

| Vea también: "Mundial sin Davivienda no es mundial" Los comerciales para Catar al mejor estilo de Sudáfrica 2010

Que enorme es el @AmericadeCali que le hicieron homenaje en la inauguración del #MundialQatar2022 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/UJM3UqLlAv — Paralytics Colombia. 🇨🇴 (@ParalyticsCOL) November 20, 2022

La mascota del América pic.twitter.com/nadAMWWvSG — pipess (@anfelipevarela) November 20, 2022

La creatividad de los fanáticos del futbol en Colombia no tiene limites. Así la selección no haya clasificado a Catar buscan la manera de relacionar la cita mundialista con el futbol colombiano; y jocosamente tomaron a la mascota del mundial 2022, para no olvidar con un episodio que muchos quisieran sacar de sus cabezas de una vez por todas.