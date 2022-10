"No llega ni al Inter de Miami" Las burlas a Yerry Mina por los rumores que lo acercan a Italia

.Publicidad.

Yerry Mina continua recuperándose después de la lesión que sufrió en el tobillo; y mientras hace lo imposible para volver a estar a punto para jugar en el Everton, una noticia desde tierras italianas le cayó como anillo al dedo. Y es que el zaguero colombiano está a punto de terminar su contrato con el equipo ingles, y cuando creía que iba a quedar en el limbo, parece que el Inter de Milán puso interés en él.

Informa Calcio Mercato que el Inter de Italia consideraría fichar al defensor colombiano Yerry Mina, si el esloveno Milan Skriniar sale del club. El zaguero caucano pertenece al Everton de Inglaterra.https://t.co/Tq34qniVQs pic.twitter.com/dneSHZGXd5 — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) October 12, 2022

Según el diario británico Liverpool Echo, el conjunto italiano está a punto de perder a uno de sus defensores mas importantes, Skriniar; y para suplir esa ausencia le darían 10 millones de euros al Everton para hacerse con los servicios de Yerry Mina. Poco les importa su falta de regularidad, y menos que no haya podido brillar en Inglaterra debido a sus constantes lesiones. Confían en que en el club italiano pueda retomar su nivel y por eso lo quieren tener.

Ahora bien, dicho rumor no cayó para nada bien a los seguidores del jugador, quienes aseguran que en las condiciones que está, Yerry Mina no podría llegar a hacer un papel relevante en el Inter de Milán. Incluso van mas allá, y afirman que el nivel del defensor no alcanza para jugar, ni siquiera, en el futbol estadounidense.

Jajajajajaja no llega ni al Inter de Miami si está podrido — Jorge Andrés duque suarez (@juniormanda1023) October 12, 2022

Que aproveche porque vsnesnde decaída. — Miguel Caicedo (@Miguel_Caicedo8) October 13, 2022

Habrá que esperar si el 'Obelisco' Mina calla bocas y logra firmar con el histórico club italiano. De ser así, podría ser una gran oportunidad para que retome su nivel y vuelva a ser aquel Yerry Mina que sorprendió a todos en el mundial de Rusia 2018. Sobre todo ahora, cuando ya nadie cree en su talento debido a las lesiones.