Las artimañas que hundieron el proyecto de ley antitaurino

Por: Carlos Alberto Crespo Carrillo

noviembre 04, 2022

Sobre el hundimiento del PL 007 de 2022 de abolición de la tauromaquia, no deja de rondarme en la cabeza que en los gobiernos Santos y Duque, que no tuvieron mención a los animales en sus planes de desarrollo, más que como insumos o productos, pasamos siempre de manera contundente los tres anteriores proyectos de ley antitoreo, en su paso por Cámara de Representantes.

No llegamos más lejos por los manejos amañados de las mesas directivas, que hicieron que se hundieran por falta de trámite en Senado.

Y aquí, ni nosotras(os), ni los(las) taurinos pensaban que esto iba a ocurrir.

Claro que se queda en confusión, cuando ocurre en el denominado “Gobierno del cambio”, con un plan de gobierno que incluye de manera somera, pero incluye a los animales.

La confianza estaba muy alta y ahora hay dudas del compromiso real con los asuntos animales. Estamos aún en los primeros meses, y solo acciones contundentes de respaldo a los procesos ciudadanos que luchan por los animales de otras especies, podrán cambiar este sin sabor.

Lo que realmente a mí me tiene cansado es que las y los congresistas no votan por argumentos. Les hemos enviado toda clase de documentos científicos, jurídicos y por supuesto éticos, que sustentan los elementos más que evidentes, que cualquier persona, sumida en el mundo especista, puede tener desde la simple emotividad o mínima empatía.

Votan por no leer y entender que la sociedad ha evolucionado moralmente, lento, pero lo ha hecho, y los tiempos y razones de antaño no pueden mantenerse. Votan por su férreo especismo, directriz de sus partidos, por acuerdos de bancada, por intereses particulares, gabelas, presiones de sus votantes en las regiones, problemas personales o por llevar la contraria. Así que, desde hace rato me siento de alguna manera, desarmado.

De lo que más me produce repulsión, es que en el Congreso, así como en todos los espacios "democráticos" de elección popular, existan personas que tienen un claro entendimiento de los motivos para abolir prácticas cruentas, públicas y de entretenimiento con los animales (Muy lejos aún de la consideración moral plena de todos los animales), pero sin embargo, pesa más la orilla política de oposición a alguien en particular o a un grupo o partidos contrarios.

Y las (los) peores, son aquellos seres despreciables, que solo basan su voto y demás acciones en el odio profundo contra aquellos(as) que suponen de manera generalizada, llevan las banderas de una posición o visión política del mundo diferente a los de ellos. Es el caso del señor Polo Polo, quien luego de la votación, gritaba ¡Le ganamos a la izquierda!

Los animales de otras especies están lejos de todas esas visiones de mundo humano. Todas ellas sin distinción, son especistas y por tanto, les someten, explotan y asesinan para cuanto fin humano es posible.

Por ello, sigo diciendo como muchas(os), que los animales no tienen color político. Y por ello, no me importan las pertenencias a los partidos políticos en el Congreso.

Hablo, escribo y comparto el conocimiento de manera respetuosa y argumentada sin distinciones, esperando que sea la conciencia y el pensamiento crítico de cada quien la que dirija sus decisiones, buscando que estas se basen en una perspectiva de justicia más allá del antropocentrismo. Seguiré, seguiremos luchando. Estamos condenadas(os) a ello, quienes tenemos el pleno y total convencimiento en una causa justa.

Mientras tanto, sí que es necesario exponer aquellas personas, Representantes a la Cámara, que a pesar de la suficiente ilustración y la exigencia de los tiempos, siguen manteniendo la tauromaquia en Colombia. Que ojalá sus electores tengan en cuenta esto para que nunca más puedan volver a asumirse en un cargo de elección popular.

La tauromaquia está moribunda y le han puesto una salvaguarda que más pronto que tarde caerá. Y cuando caiga, igual seguirá la lucha, como sigue paralelamente, porque para los animales, solo sirve su liberación.

(Carlos Alberto Crespo Carrillo, 3 11 22).

