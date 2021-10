Las apuestas deportivas y su oscuro mundo de estafadores

Por: Harold Villamil |

octubre 01, 2021

Desde hace unos años viene acrecentándose un fenómeno difícil de controlar entre jóvenes y adultos: las apuestas deportivas, con solo prender tu televisión para observar un partido de fútbol, tenis, baloncesto o cualquier otro deporte, te bombardean con publicidad de casas de apuestas (Xbet, Codere, Yajuego), entre otras que existen. Algunas como Rushbet, Betplay o W-play muestran en vivo la apuesta y lo que pagan por adivinar el resultado del partido, metiendo una psiquis interna en el televidente.

Ahora bien, aprovechándose de este fenómeno nacen los posibles estafadores (de ahora en adelante Tipster), quienes se hacen pasar como videntes o personas sabias en las apuestas deportivas. En redes sociales te atacan con publicidad de todo tipo; pero se enfocan en mostrar fajos de billetes, autos deportivos, casas de millonarios, rodeados de modelos, entre otros lujos que puede tener cualquier persona adinerada.

Algunos como Damian Guerrero, que sale al lado de un Porsche, o Zamyr Rua, quien tiene una cuenta en Instagram llamada Analistajf, exhiben sus lujos indicando que los hicieron con las apuestas deportivas, que si quieren ser como ellos, solo deben suscribirse a su canal de Telegram gratuito, donde las personas podrán hacer millones de pesos con solo darle clic. ¿Tan fácil, cierto? Pues les comento que yo caí en sus redes de estafa y por eso decidí escribir esta nota.

Uno ingresa a sus canales de Telegram y al día, para el caso de Damian Guerrero, quien tiene un grupo llamado “Dinero no duerme”, con casi 7.000 suscriptores, envía tres pronósticos acertados, los cuales ganó el día anterior, y en cada apuesta que él hace en promedio se gana de cinco a seis veces más de lo apostado, indicando que él apuesta en promedio 2,5 millones, ganándose por apuesta hasta 17 millones de pesos. Él envía la evidencia de sus apuestas, y también de las personas que ganaron, las cuales están en un grupo Premium llamado “Nexus”. ¿Con esa rentabilidad y con esa suerte, ¿quién no se afilia? Pues bien, para poder acceder a ese grupo, tú debes consignar 447.000, mediante Bitcoin, Wester Union o pago con tarjeta de crédito. “Estarás a un paso de ser millonario”. Y sí, la inversión suena bastante atractiva…

En efecto, caí en su publicidad y realicé la consignación. Ingresé a su grupo Premium llamado “Nexus”. Desde ese momento, perdí todo tipo de contacto con Damian, él me sacó del grupo gratuito y solo se comunicaba una vez al día para enviar sus tres pronósticos diarios. Los primeros dos días solo acertó una apuesta de las tres que envío, (yo solo apostaba 50.000 pesos por apuesta, ya que era bastante riesgoso el mercado), después de eso, no volvió a acertar absolutamente nada. Lo más curioso de todo es que Telegram te permite editar tus mensajes. Él, después de perder las apuestas, editaba los resultados y los daba como ganadores, y de allí los enviaba al grupo público para seguir enredando a las personas inocentes como yo. Les muestro un ejemplo:

Como se puede ver en la imagen, inicialmente en un partido envío que los dos equipos anotaban un gol. Al día siguiente al percatarse de que su predicción no se dio, modifica los resultados, y los pone como ganadores, generando falsas ilusiones y estafando a las personas que le pagaron por acceder a su grupo Premium. No pude manifestarle mi inconformismo porque perdí todo tipo de contacto con él.

Ahora, para el caso de Analistajf o Zamyr Rua, su historia es diferente. En su grupo de Telegram gratuito, el cual cuenta con más de 90.000 suscriptores, él envía una apuesta “Gratuita al día” (la apuesta más fácil del mercado y que tiene una probabilidad baja de pérdida, pero ha perdido). Se muestra como una persona millonaria y ganadora, y toda su fortuna, según él, asciende a más de 1.5000 millones de pesos. Las ha realizado con solo apuestas, y dice que si uno quiere ganar ese dinero, debe pagar 100.000 pesos, para acceder a su grupo Premium (lo cual hice también). Después de acceder al grupo Premium, él en promedio enviaba de cuatro a cinco apuestas al día, y había días que ni siquiera ganaba una (en promedio, solo ganaba menos de una). Hace 15 días envió 18 apuestas durante tres días consecutivos, y solo ganó una… Haciéndome perder bastante dinero, le manifesté mi desacuerdo y él procedió a sacarme del grupo Premium y bloquearme de todos las redes.

Con tristeza observo que en realidad estos tripsters sí viven de las apuestas, pero no porque ellos apuesten, sino por los engaños que hacen a la gente. En este momento, Analistajf está con un “proyecto de hacer 1.000 millones en dos años, y le está cobrando a personas inocentes como yo 2 millones de pesos para aprender las mismas mañas que él hace con la gente.

Por último, sé que algunos tripsters no operan de esta misma manera, pero su modus operandi es bastante similar; después de hacer publicidad en redes sociales y dirigir a las personas a sus grupos de Telegram ponen retos como por ejemplo: “Pasar 50.000 a 500.000 en una semana”, si quiere ser partícipe de ello debe suscribirse a una casa de apuestas (esta suscripción se debe hacer por el link que ellos digan), y después de ello, se empieza a apostar. Habitualmente después de tres o cuatro apuestas, se pierde el dinero, y las casas de apuestas se quedan con un nuevo afiliado, el cual buscarán diferentes métodos para que siga invirtiendo dinero.

Finalmente, algunos tripster son patrocinados por las casas de apuestas, enviando apuestas buenas y apuestas malas, donde difícilmente se pueda recuperar el dinero… Por eso les aconsejo no seguir estos grupos, no seguir a estas personas, y sobre todo, no darles dinero a estas personas. Pueden perder gran parte de su patrimonio, hasta quedarse en ruinas o endeudados con falsas ilusiones.