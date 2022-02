Las alas del terror

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Como era la primera vez que volvíamos al cine desde la pandemia, la emoción no me cabía en el cuerpo y queríamos ver la película de Guillermo del Toro, pero el horario no estaba a nuestro favor. La que estaba a la hora justa era Spencer el apellido de Lady Di, y pensé que volvería a ver el cuento de hadas del príncipe azul que es un hombre manejado por la realeza que no tuvo el menor inconveniente en que mataran a la madre de sus hijos. También estaba convencida que volver a ver una película sobre ella iba a ser interesante porque fue una mujer carismática que, con su timidez humana logró una simpatía sin límites en el mundo entero. Con la realeza británica y sin ella.

Pero la historia es otra. Son solo tres días en la Navidad de 1991, donde ella aislada en el castillo donde los Windsor pasan siempre estas festividades mientras ella ya decidida a dejar a su marido, pierde la sensación de ese juicio determinado por los horarios del día y la noche que venían con el vestuario etiquetado para cada la hora de cada ocasión. Siempre llegaba tarde a todo. Para ella fueron días infernales. El frío es el clima hasta de los personajes. Lady Di y sus hijos son un equipo aparte mientras están con ella.

El aislamiento al que la someten en un ala del castillo muestra no solo la incomunicación con el resto de la familia real y, el corredor que la lleva a su cuarto son los muros terribles por donde arrastra su tristeza, su angustia, el llanto, la rabia y la bulimia.

La mirada de Lay Di —protagonizada por Kristen Steward— es el único punto de vista de la película. Es importante lo que ella ve, lo que ella siente, lo que vive en cada momento. También lo que la oprime, lo que la encadena como lo es un collar de perlas que le regala de Navidad el príncipe Charles a su mujer y a Camila Parker. Coincidencia que la ahoga y la hace sufrir hasta tener alucinaciones de masticar y tragarse las enormes perlas o tirarlas en un intento de suicidio mientras visitaba sola la casa vecina que fue donde ella vivió su infancia. En Park House, como se llama la mansión, ella vivió la separación de sus padres pero también todos los momentos felices de la infancia sin que hubiera ninguna represión. Bailar, caminar, correr, jugar libre eran sus obsesiones mientras su vida era todo lo contrario.

Otro de los puntos centrales de la película son los banquetes minuciosamente detallados y manejados por un batallón de cocineros, y era tal el detalle y la cantidad de comida, que ese solo hecho despertaba en ella la ansiedad de su bulimia. Entre sus poco amigos en el castillo Sandringham House todos son parte del personal del servicio. Maggie, la mujer que la atiende todo el día y en la que ella confía; pero en un castigo súbito deciden alejarla del castillo, o el cocinero jefe que entiende las circunstancias de su vida sin ninguna libertad. Llena de reglas y comportamientos. Y a pesar del aislamiento, todo se sabe y todo se controla por medio del hombre que es el encargado de manejar la seguridad de la familia dentro del castillo.

Increíble el guion de Steven Knith y la fotografía de Claire Mathon. Bello vestuario y excelente escenografía. A la película Spencer dirigida por el chileno Pablo Larraín ya se le han otorgado varios premios como fue de la selección oficial en el festival de Venecia o el de Toronto. Este joven que nació en 1976 es una revelación latinoamericana en el cine: realizó NO que trata del Plebiscito para acabar con la dictadura del general Pinochet y estuvo nominado al Óscar. También realizó la biografía de Jackie Kennedy o las diferentes facetas de Neruda.