Las 22 cosas que no sabía de Iván Duque

En el salto triple de la política Iván Duque está a punto de conquistar la medalla de oro. Hace apenas cuatro años era un joven desconocido que hacia carrera en organismos internacionales. El domingo 11 de maarzo puede convertirse en el candidato de la coalición de la derecha a la Presidencia de la República. Las encuestas lo colocan en posición favorable de cara a la primera vuelta y publicaciones de Europa se aventuran a decir que es el Macron latinoamericano. ¿Sabía esto sobre él?

Hijo de Iván Duque Escobar, antioqueño y Juliana Márquez Tono, ibaguereña enraizada en Bogotá.

Iván Duque Escobar —fallecido el 3 de julio de 2016— fue gobernador de Antioquia nombrado por Julio César Turbay, ministro de Minas de Belisario Betancur y registrador Nacional en el gobierno Andrés Pastrana.

Hernando Márquez Arbeláez, el abuelo, fue viceministro de Minas de Misael Pastrana, casado con Stella Tono, cartagenera de pura cepa. La bisabuela Luz Caicedo de Tono, fue una figura del Tolima, protagonista en la música de ese departamento.

Si es elegido presidente, seis días antes de posesionarse (1 de agosto) habrá cumplido 42 años y se convertirá en el presidente más joven de Colombia, seguido por César Gaviria (44) y Andrés Pastrana (44).

Estudió en colegios bilingües de Bogotá, en el Saint George y en el Rochester. Siendo estudiante formó un grupo de rock con sus amigos al que llamaron Pig Nose. Por esa época su mejor amigo era Óscar Castaño.

En la Universidad Sergio Arboleda se graduó en Derecho. Pero lo suyo es la Economía. Hizo maestría en Derecho en American University, Administración Pública en Georgetown con beca del BID donde conoció a Luis Guillermo Echeverry, su actual gerente de campaña. También realizó estudios de Negociación estratégica y Capital de Riesgo en Harvard.

Aficionado al fútbol, desde la niñez, como su padre. Es hincha del América, pero su papá lo fue del “poderoso” DIM y su mamá del Nacional. En cualquier momento libre se le encuentra jugando Fifa en el computador.

Vive en el norte-norte de Bogotá en una urbanización llamada Sierras del Moral, con su esposa María Juliana Ruiz, abogada, y sus hijos Luciana (9), Matías (6) y Eloísa (4).

Los primeros tres jefes fueron políticos y economistas: Juan Manuel Santos ministro de Hacienda —a donde llegó como asesor por petición de Andrés Pastrana—,y quien lo hizo nombrar en la Representación de Colombia en el BID; Roberto Junguito, como Minhacienda de Álvaro Uribe, y Luis Alberto Moreno presidente el BID, institución en la que estuvo al frente de la promoción de la ‘economía naranja’.

Es coautor del libro La economía naranja, con Felipe Buitrago Restrepo, publicado por el BID, y autor de Efecto naranja publicado por la editorial Temas de Hoy en 2017.

Comenzó en política electoral en la lista cerrada del Centro Democrático para el Senado, encabezada por Álvaro Uribe, en la que fue renglón 7, que obtuvo 2.045.564 votos en las elecciones legislativas del 2014.

La relación política con Álvaro Uribe comenzó cuando, tan pronto dejó la presidencia, lo nombró su asesor en Naciones Unidas, donde llegó para hacer parte del comité internacional de cuatro miembros conformada por Koffy Annan que investigó el ataque israelí contra una flotilla humanitaria a Gaza. Después lo llevó de profesor asistente a la cátedra que dictó en Georgetown.

La buena estrella política quedó en evidencia cuando rifaron los puestos de la bancada del Centro Democrático: ganó el pupitre al lado derecho de Álvaro Uribe. Y cuando sortearon el sitio en el tarjetón de la consulta entre Martha Lucia Ramírez y Alejandro Ordoñez: sacó el número 1 con la balota naranja.

Embola sus zapatos, algo que aprendió de su padre, y encuentra en eso la mejor terapia para desestresarse.

La comida favorita: pastas y ensaladas en la casa de mamá.

Iván Duque Escobar se casó en primeras nupcias con Claudia Samper Mejía y después con su madre Juliana Márquez, de quien se separó. Su hermana media Paula Duque Samper, es nieta del golfista bogotano Enrique Bambuco Samper, vicepresidenta de asuntos públicos y relaciones institucionales de Avianca y está casada con Néstor Morales, director de Blu Radio. Su hermano menor Andrés, vive en Roma y hace parte de la delegación de Colombia en el Vaticano.

Las últimas vacaciones las pasó en el Golfo de Morrosquillo, con su familia. No cambia por nada un descanso en familia.

Las mascotas de los Duque Ruiz son Mile, una perrita portuguese water, la misma raza de los perros de Obama, y un gatito llamado Fígaro.

Canta en la parranda, es fanático de Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, se sabe las canciones de los Beatles, y de los cubanos Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Compay Segundo. Si hay que cantar rancheras, también está listo.

Sus libros favoritos son El libro de la risa y el olvido de Kundera y Siddartha de Herman Hesse.

La película que más le ha marcado es El club de la pelea, basada en la novela de Chuck Palahniuk. Y las series que más le han gustado: Designated Survivor y House of Cards.

En un solo año, el pasado 2017, enterró a tres hombres claves en su vida: Juan Mario Laserna, su papá y Fabio Echverry.

Y ñapa: Casi no se llama Iván. El cura lituano que lo iba a bautizar dijo que no podría llamarlo así porque ese nombre no estaba en el santoral y recordó a Iván el Terrible. Sus padrinos Alfonso Palacio Rudas y Lulú Bernal, quedaron atónitos. Pero terció el maestro Darío Echandía diciendo enfático “Iván es Juan” (adaptación latina del hebreo). Y así quedó. Ahora es #eleselquees.