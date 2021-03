Lady Noriega: así le puso Maluma a su perrita

Juan Luis Londoño mostró orgulloso su nueva mascota en redes sociales pero escandalizó con el nombre que le puso: Lady Noriega

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Noriega (@ladynoriega7)

-Publicidad.-

A la legendaria cantante no le gustó ni cinco el desplante y le protestó de esta manera a Maluma: "Maluma no se que me quisiste decir con esto !! Pero me dolió 🥺 que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto !! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño".

En la década del noventa Lady Noriega era un ícono sexual. Su relación con Faustino Asprilla la catapultó como una de las estrellas mediáticas más importantes del país. Después de una operación estética mal ejecutada la actriz desapareció de la televisión nacional. Maluma mientras tanto disfruta de estar en la cima del éxito.