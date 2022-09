La voz amable de Ana Vargas en La W esconde su propia tragedia

La periodista estrella reveló que desde hace dos meses fue diagnosticada con cáncer de mama y mostró con orgullo su nuevo look. Nada la detiene

La periodista estrella de la mesa de trabajo de la W, Ana Vargas, reveló que desde hace dos meses le diagnosticaron cáncer de seno que ya se encuentra en etapa 3 y del que ya le han practicado varias quimioterapias. En un emotivo y valiente video la dominicana mostró su nuevo look, por estos días, luce una pañoleta pero prefiere llevar su rostro al natural. Por eso decidió contar su testimonio al sentir que es su responsabilidad con los oyentes de W Radio y los que han seguido de cerca su carrera a quienes le ha compartido las cosas buenas que le pasan y esta vez las cosas "no tan buenas".

Ana Vargas contó que no han sido días fáciles pues la vida le cambió en cuestión de segundo. Aunque se mantiene activa trabajando, todavía se ve en el espejo y a veces no entiende cómo es posible que tenga cáncer, pero lo acepta con humildad. Su mayor preocupación es su hija. “Mi doctora está contenta, yo estoy contenta y tengo toda la expectativa y toda la esperanza que voy a salir bien y que voy a superar esta prueba que me ha dado la vida” declaró la periodista y le recomendó a las mujeres que se hagan el autoexamen que "se toque bien y si es necesario se manoséese".

La vida me puso esta prueba pero tengo toda la esperanza de que la voy a superar. Gracias a mi familia, a mis amigos y a mis jefes que me han apoyado incansablemente. #breastcancerawareness #cancerDeMama pic.twitter.com/lJW9VGM3J2 — Ana Cecilia Vargas (@VargasAnaC) September 6, 2022