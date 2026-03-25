- La vieja política pierde terreno en Magdalena y se abre paso a nuevas caras

Tras las elecciones, el departamento busca rumbos diferentes. Felipe Hernández aparece como una de las figuras que intenta capitalizar el deseo de unidad

En las pasadas elecciones, el Magdalena habló con fuerza. Ese voto popular, cargado de opinión y de castigo, no fue un simple resultado: fue un mensaje. La ciudadanía parece haber decidido distanciarse de las viejas prácticas para explorar alternativas ligadas a un progresismo que busca diferenciarse de liderazgos anteriores.

Los resultados fueron claros: en municipios como Ciénaga, Fundación y Santa Marta, la participación superó los promedios históricos y reflejó un deseo de cambio. Analistas coinciden en que el voto joven y el de sectores populares fue decisivo para inclinar la balanza hacia nuevas propuestas que se alejan de las estructuras tradicionales.

En este escenario, figuras como Felipe Hernández emergen como nuevas voces dentro del espectro progresista local. Su perfil, asociado a las banderas del Pacto Histórico en el Magdalena, ha logrado aglutinar respaldos que no provienen de las élites, sino de bases sociales que reclaman una representación más cercana y menos confrontacional. Felipe Hernández ha planteado una estrategia que busca unir en vez de dividir, intentando superar el sectarismo que, según diversos sectores, frenaba el avance de la región.

En sus primeros meses de gestión, se han impulsado proyectos de infraestructura comunitaria y programas de inclusión social. Sin embargo, el reto para estos nuevos liderazgos es blindar los procesos de desarrollo regional frente a las tensiones de poder tradicionales que suelen aparecer para frenar las transformaciones.

La historia reciente nos recuerda que la fuerza ciudadana puede imponerse, pero el éxito dependerá de la capacidad de estos líderes para entregar resultados tangibles. El camino apenas comienza y el Magdalena observa con atención si esta apuesta por la unidad y las propuestas logra consolidarse como el futuro de la política departamental. Ni un paso atrás en la búsqueda de resultados para la gente.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..